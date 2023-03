Antônio Gonzaga e André Rodrigues são os novos carnavalescos da Portela - Divulgação

Publicado 02/03/2023 11:49

Rio - Após ficar em décimo lugar no Grupo Especial, a Portela resolveu apostar no talento de dois novos artistas para o próximo desfile, após a saída dos experientes Renato e Márcia Lage. Nesta quinta-feira (2), a escola anunciou a contratação dos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues. Gonzaga foi responsável pelo último carnaval do Arranco, enquanto André atuou pela Beija-Flor em 2022 e 2023.

"É hora de dar uma cara nova ao carnaval da Portela. A escolha pela dupla, que é bastante jovem, se dá pela expectativa de trazer um frescor ao nosso desfile, a ousadia que a gente precisa pra ir em busca do título. A nova geração de carnavalescos vem provando, ano após ano, seu talento e o júri tem reconhecido isso, a prova são os resultados conquistados por eles", exaltou o presidente da Portela, Fábio Pavão.



O vice-presidente da escola, Junior Escafura, também falou sobre a chegada da dupla. "São dois grandes artistas, que juntos têm tudo pra fazer um excelente trabalho. Seus estilos se completam, e não tenho dúvidas em afirmar que essa junção dará muito certo. Ambos estão muito motivados em fazer uma Portela competitiva e vencedora."



Formado em Design pela PUC-Rio, Antônio Gonzaga começou no samba como compositor do Salgueiro. Em seguida, projetou-se como designer de moda e de comunicação visual. Estreou no carnaval elaborando as identidades visuais dos enredos da Cubango em 2019, sendo convidado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora para integrar a equipe de criação.

Participou diretamente da criação artística, como assistente nos desfiles de 2020 e 2022 da Grande Rio, sendo vice e campeão respectivamente. No carnaval de 2023 fez sua estreia no Arranco, abrindo o carnaval da Série Ouro.



Figurinista e projetista, André Rodrigues se encantou pelo carnaval ainda criança e iniciou os trabalhos bem jovem em 2007, na Lins Imperial. No currículo traz passagens pela Unidos de Vila Isabel, Grande Rio, Mocidade Independente de Padre Miguel, União da Ilha, entre outras.

Em São Paulo, atuou no Vai-Vai, Mocidade Alegre e assinou o carnaval da Mocidade Unida da Mooca (Acesso 1) de 2018 a 2020. Como carnavalesco assinou também o projeto da Acadêmicos do Sossego (Série Ouro), em 2022.

Em 2023 foi o responsável pelo projeto da Acadêmicos de Niterói, também na Série Ouro e, no Especial, da Beija-Flor, ao lado de Alexandre Louzada.