Wander Pires deixa o posto de intéprete do Paraíso do TuiutiReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2023 18:37

Rio - O Paraíso do Tuiuti anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Wander Pires do posto de intéprete oficial da escola de samba. Em postagem no Instagram, a agremiação desejou sucesso ao cantor e avisou que a nova contratação será revelada em breve.

Wander também usou as redes sociais para se despedir da escola onde havia estreado no Carnaval deste ano, puxando o samba-enredo 'O Mogangueiro da Cara Preta'. "Muito obrigado por todo carinho, amado Paraíso do Tuiuti, você sempre estará no meu coração e jamais esquecerei o quanto fui acolhido por essa comunidade tão maravilhosa! Foi um processo incrível que vivemos juntos, e pude sentir e conhecer pessoas que levarei para a minha vida", declarou ele, na legenda de publicação no Instagram.

"Agora a hora é essa de seguir mais um novo ciclo da minha história. E deixando no meu coração o quanto essa agremiação me ensinou muito", completou o intérprete, que ainda citou o presidente da agremiação, Renato Thor, e o Mestre Marcão, que conduz a bateria da escola de São Cristóvão. Em 2023, o Paraíso do Tuiuti ficou em oitavo lugar no Grupo Especial do Carnaval carioca, após desfilar com o enredo desenvolvido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vítor Araújo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GRES Paraíso do Tuiuti (@paraisodotuiutioficial)