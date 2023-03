Carnavalesco Jack Vasconcelos retorna ao Paraíso do Tuiuti - Ewerton Pereira/Divulgação

Rio - O Paraíso do Tuiuti formalizou, nesta quinta-feira, a contratação de Jack Vasconcelos para o Carnaval 2024. Após deixar a Unidos da Tijuca, o carnavalesco retorna à escola de samba, substituindo Rosa Magalhães e João Vítor Araújo. A dupla deixa a agremiação após assinar o desfile deste ano, que rendeu o oitavo lugar no Grupo Especial.

"O Jack Vasconcelos está de volta para a sua casa. Ele conhece nossa escola como ninguém. Já estava na hora dele voltar", declarou o presidente da escola de São Cristóvão. Jack foi carnavalesco do Tuiuti de 2016 a 2019, chegando a ser responsável pelo vice-campeonato da agremiação no Carnaval carioca de 2018, com o enredo "Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?".

Além do carnavalesco, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane, também foi confirmado para a temporada de 2024. Os dois farão o terceiro desfile consecutivo pela escola de São Cristóvão.

Em 2023, o Paraíso do Tuiuti foi a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. A escola levou para a Marquês de Sapucaí o enredo 'Mogangueiro da cara preta', que contou como o maior rebanho de búfalos do país foi parar na Ilha de Marajó, no Pará. O desfile mostrou um passeio pela arte e cultura marajoara, incluindo a dança do carimbó, e abordando a reverência do povo a esses animais no folclore local.