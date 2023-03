Zé Paulo Sierra deixa o posto de intérprete oficial da Unidos do Viradouro - Reprodução/Instagram

Rio - A Unidos do Viradouro anunciou, nesta quinta-feira, a saída de Zé Paulo Sierra do posto de intérprete da agremiação, que foi vice-campeã do Grupo Especial em 2023. Em nota publicada nas redes sociais, a escola de Niterói garantiu que a parceria com o cantor chegou ao fim após uma "conversa franca e amigável".

"Nos 10 anos como a voz oficial da nossa escola, Zé Paulo sempre se entregou de corpo e alma e fez o melhor de si", diz a publicação no Instagram. "Zé, foi um prazer enorme ter você em nosso time. Obrigado por estar com a Viradouro em momentos tão felizes de nossa agremiação. Em nome de toda a diretoria, segmentos e comunidade, agradecemos e desejamos a você todo sucesso do mundo em seus novos projetos", completa a nota.

Em 2023, a Viradouro ficou em segundo lugar na elite do Carnaval carioca após apresentar um enredo que contou a história de Rosa Maria Egipcíaca. O desfile retratou a trajetória da escrava que é apontada como a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil e a mais documentada na diáspora entre Brasil e África, de acordo com estudos do antropólogo baiano Luiz Mott.

