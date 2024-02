Raffael Araújo é jurado do quesito Comissão de Frente - Divulgação

Raffael Araújo é jurado do quesito Comissão de FrenteDivulgação

Publicado 11/02/2024 14:21 | Atualizado 11/02/2024 14:22

Rio - O que há em comum entre o teatro e as comissões de frente das escolas de samba? Para Raffael Araújo, 49 anos, jurado do quesito no Grupo Especial, as duas manifestações artísticas estão totalmente ligadas. Formado pela tradicional Escola Técnica de Teatro Martins Pena, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), o ator e professor atua na comissão julgadora de Carnaval desde 2017.



“Nos últimos anos, a comissão de frente se tornou um espetáculo à parte. Envolve coreografia, luz, uso de tecnologias inovadoras, mudanças de figurino ao vivo, cenografia e interpretação. As atuais comissões de frente passaram a acumular o importante papel de introduzir o enredo a ser apresentado no desfile”, explica o jurado.