Botafogo Samba Clube vai estrear na Sapucaí em 2025 Wallace Lima

Publicado 19/07/2024 10:56

Rio - A Botafogo Samba Clube, que vai estrear na Sapucaí em 2025, irá celebrar seu aniversário de seis anos de fundação, neste domingo (21), com uma festa repleta de atrações. O evento contará com a apresentação da equipe, dos sambas concorrentes para o próximo carnaval, show do grupo Som de Crias e do Império Serrano.



Nove obras estão na disputa para se tornar o hino oficial do enredo "Uma gloriosa história em preto e branco", do carnavalesco Alex de Souza.

Conheça as parcerias:



01 - Paulo Bachini, Kiko Vargues, Ricardo Simpatia, Genésio GG, João Neto, Zé Maria, Ferrei e Gilsinho Oliveira



05 - Maralhas, Luiz Fernando, Jorge Touro, Rogerinho do Salgueiro, Fabiano Mattos, Mineiro e Tico do Sal



06 - Valtinho Botafogo, Diego Nicolau, Richard Valença, Alcino do Pega Pega, Madalena, Octávio Bocão, Walter Vitorino e Son do Tramela



07 - Rodrigo Tinoco, Ditão, Clarissa Mainardi, Gabriel Sampaio, Ângelo Gaia, Rafael Carvalho, Marcelo Martins e Camille Watanabe



10 - Valter Rodrigues, Robson Negreiros, Argentina Caetano, Rogério Máximo, Dinho Rogério Máximo, Dinho Mendonça, Rafael Olhão, Fagundinho



13 - Paulo Marrocos, Leandro Gaúcho, Pezão, Margareth, Fumaça, Jorginho Imperial



15 - Samir Trindade, Camarão Netto, Fabrício Sena, JP Figueira, Ricardo Cunha, Marcello Luz, Marcelo Buiu e Manu Balducci



20 - Aline Bordalo, Ricardo Góes, Gutemberg Kunta, Julinho Dojuara, Mauricio Almeida, Fernando de Lima, Daniel Bomfim, Serginho Machado



95 - Clebão, Paulo Beckham, Denis Moraes, Tico do Gato, Fernando Professor, Duda SG, Rod Torres e Zanonni Ferrari



Serviço



Dia: 21/07 (domingo)

Horário: 13:00

Local: General Severiano (Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo)

Atrações: Som de crias e Império Serrano

Entrada: R$ 10 (sócios do clube não pagam)