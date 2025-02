Ingressos para os desfiles da Série Ouro são esgotados - Comunicac?a?o/Liga RJ

Ingressos para os desfiles da Série Ouro são esgotadosComunicac?a?o/Liga RJ

Publicado 27/02/2025 09:31 | Atualizado 27/02/2025 09:35

Rio - Os ingressos para os desfiles da Série Ouro 2025 estão esgotados. As 16 escolas filiadas irão cruzar a Marquês de Sapucaí na próxima sexta-feira (28) e sábado (1º), em dois dias de espetáculo. A grande campeã garantirá uma vaga no Grupo Especial em 2026, enquanto as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, que acontece na Estrada Intendente Magalhães.

fotogaleria

Presidente da Liga RJ, Hugo Junior comemorou o sucesso de vendas e ressaltou a relevância do evento para o carnaval carioca. Para ele, a grande procura por ingressos reflete não apenas a paixão do público pelo samba, mas também a força e a tradição das escolas que compõem a Série Ouro."Estamos extremamente felizes com o sucesso nas vendas dos ingressos. A resposta do público foi incrível e isso só aumenta nossa responsabilidade de entregar um grande espetáculo na Sapucaí. Será uma festa grandiosa, digna da tradição do maior espetáculo da terra", comemorou.Hugo ainda reforçou que as arquibancadas populares, dos setores 1, 12 e 13, serão distribuídas pelas escolas às suas respectivas comunidades, garantindo que as torcidas possam apoiar as agremiações ao longo do desfile. "O Carnaval é um patrimônio do povo e nada mais justo do que garantir que as comunidades estejam presentes para prestigiar suas escolas. As arquibancadas populares serão distribuídas diretamente pelas agremiações, permitindo que os sambistas vivam esse momento de perto e celebrem suas histórias na Sapucaí", completou o presidente da Liga RJ.