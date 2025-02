Duda Apolinário é passista do Salgueiro - Reprodução/Instagram

Duda Apolinário é passista do SalgueiroReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2025 13:52 | Atualizado 27/02/2025 14:13

Rio.- Um vídeo de Eduarda Apolinário, 20 anos, viralizou essa semana nas redes sociais ao mostrar o desempenho da passista no samba no pé. De salto alto, a jovem requebrou no ensaio técnico que aconteceu esse mês na Sapucaí e recebeu dezenas de elogios: "Peso não define molejo", disse um internauta.

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, comentou no vídeo que viralizou: "Corpos lindos e livres sendo felizes em mais um Carnaval. Que felicidade!".

"O samba é arte, o samba é vida, é livre e a gente não precisa ter o corpo padrão pra isso. E é isso que eu venho tentando mostrar a cada dia, tirando as pessoas da sombra. Porque tem muitas meninas e meninos que têm vergonha de sambar, mostrar a dança por causa de seu corpo. E não é sobre isso, não é sobre o corpo, é sobre ser livre", conta a passista, nesta quinta-feira (27).



A passista plus size diz que essa visibilidade do vídeo do perfil do Instagram "Carnaviva" não é só sobre ela. "É para todos. Venho cada dia tentando criar espaço para as meninas e os meninos que se escondem por causa do seu corpo. Mostrar que o samba não é corpo. Nós somos livres. Isso não quer dizer que temos que ter o corpo padrão nem nada disso", completa.



Duda, como é conhecida, aprendeu a sambar com a mãe, que foi princesa do Cacique de Ramos, e começou como passista da Imperatriz aos 10 anos, em 2015 e ficou até 2018, quando conheceu o projeto Samba no Pé, com Carlinhos do Salgueiro.



"Fiquei um mês fazendo o projeto e aí descobri que ia ter audição, e eu não podia deixar de passar essa oportunidade de ser passista da minha escola. Fiz a audição, fiquei em primeiro lugar, e aí começou a minha trajetória dentro do Salgueiro", conta ela, que tem uma relação com a escola tijucana desde a infância.



"Minha mãe me levou no ensaio técnico do Salgueiro, e aí tinha aquelas barraquinhas vendendo blusa, das agremiações. Ela falou para eu escolher uma, e aí eu fui direto escolher do Salgueiro", recorda.

Preparo para o desfile

Às vésperas do desfile do Salgueiro, a terceira escola a desfilar na segunda-feira (3), Duda conta como se prepara para o "grande dia" na Sapucaí. "A gente diz que mora no Salgueiro e visita a nossa casa. O preparo é uma alimentação boa, me hidratar sempre, manter a calma, nada de estresse. É difícil para o Carnaval", conta.