Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império SerranoRoberto Filho / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, chegou acompanhada do namorado, Sergio Pitta, para o ensaio da agremiação na Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste sábado (6). Agarradinhos, os dois trocaram carícias enquanto posavam para as fotos.
fotogaleria
Quitéria Chagas aposta em fantasia prata para o esquenta do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas aposta em fantasia prata para o esquenta do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas aposta em fantasia prata para o esquenta do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas aposta em fantasia prata para o esquenta do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
Quitéria Chagas aposta em fantasia prata para o esquenta do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News
O evento, que reúne as escolas da Série Ouro em apresentações especiais com número reduzido de componentes, faz parte da programação de esquenta do Carnaval 2026 organizado pela Liga-RJ.
"Estar com o Império em cada etapa do Carnaval é sempre especial. A bateria é minha casa e cada apresentação é uma oportunidade de honrar nossa história e fortalecer o que estamos preparando para a avenida”, afirmou a rainha.
Para o ensaio, Quitéria apostou na fantasia "Prata da Escrevivência”, criada por Belinha Delfim, do Ateliê Delfim. A peça, toda prata com direito a muito brilho, traz elementos inspirados no conceito de escrevivência, com materiais que imitam penas de forma sustentável, carregando simbolismos ligados ao enredo e à força das mulheres no samba.
"A roupa é toda prateada, com materiais que lembram penas, mas são artificiais e reciclados. É uma fantasia de rainha, de diva, de luxo, e a prata representa a ‘prata da escrevivência’. Na final do samba, eu fui fantasiada simbolizando Conceição Evaristo, toda de dourado, e agora venho em prata, trazendo outro significado. Estou cercada de mulheres pretas no samba, cada uma com seu dom, sua potência, e isso dialoga diretamente com o nosso enredo e com a força das mulheres que sempre caminham comigo", destacou.