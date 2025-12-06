Quitéria Chagas e Sergio Pitta trocam carinho antes de ensaio do Império Serrano - Roberto Filho / Brazil News

Rio - A rainha de bateria do Império Serrano, Quitéria Chagas, chegou acompanhada do namorado, Sergio Pitta, para o ensaio da agremiação na Cidade do Samba, na Zona Portuária, neste sábado (6). Agarradinhos, os dois trocaram carícias enquanto posavam para as fotos.

O evento, que reúne as escolas da Série Ouro em apresentações especiais com número reduzido de componentes, faz parte da programação de esquenta do Carnaval 2026 organizado pela Liga-RJ.

"Estar com o Império em cada etapa do Carnaval é sempre especial. A bateria é minha casa e cada apresentação é uma oportunidade de honrar nossa história e fortalecer o que estamos preparando para a avenida”, afirmou a rainha.

Para o ensaio, Quitéria apostou na fantasia "Prata da Escrevivência”, criada por Belinha Delfim, do Ateliê Delfim. A peça, toda prata com direito a muito brilho, traz elementos inspirados no conceito de escrevivência, com materiais que imitam penas de forma sustentável, carregando simbolismos ligados ao enredo e à força das mulheres no samba.

"A roupa é toda prateada, com materiais que lembram penas, mas são artificiais e reciclados. É uma fantasia de rainha, de diva, de luxo, e a prata representa a ‘prata da escrevivência’. Na final do samba, eu fui fantasiada simbolizando Conceição Evaristo, toda de dourado, e agora venho em prata, trazendo outro significado. Estou cercada de mulheres pretas no samba, cada uma com seu dom, sua potência, e isso dialoga diretamente com o nosso enredo e com a força das mulheres que sempre caminham comigo", destacou.