Fantasia de abre-alas da Estácio de Sá, no valor de R$ 1500Divulgação / Estácio de Sá

Publicado 06/02/2026 13:41

Rio – Fantando poucos dias para o Carnaval, restam pouquíssimas opções de fantasias para quem sonha desfilar na Sapucaí. No Grupo Especial, todas as vagas em alas estão esgotadas, no entanto, na Série Ouro, algumas agremiações ainda possuem lugares à venda, entre elas Estácio de Sá, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos da Ponte e Arranco do Engenho de Dentro.

Estácio de Sá

Com vagas em alas esgotadas, restam opções de figurinos de composição em carros alegóricos na faixa de R$ 1.500. Quem se interessar deve contatar a Euridice, responsável pelo departamento de fantasias, pelo número (21 98301-4099).



Guiada pelo enredo "Tata Tancredo – O Papa Negro no Terreiro do Estácio", a Estácio vai homenagear Tancredo da Silva Pinto, importante líder religioso da Umbanda. A escola será a quinta a entrar na Avenida, no próximo sábado (14).



O endereço de retirada é na quadra da agremiação (Avenida Salvador de Sá, 206, Estácio).



Vigário Geral



A Acadêmicos de Vigário Geral está oferecendo 20 vagas para desfilar, a partir de R$ 150. Os interessados devem ligar para 21 98537-7599.



Sétima a entrar na Sapucaí, no próximo sábado (14), a escola levará o tema “Chega ao destinatário o meu grito libertário, Vigário Geral”, que propõe uma releitura crítica e artística das criaturas "monstruosas" descritas nos relatos coloniais da História do Brasil. A quadra fica na Rua Alvarenga Peixoto, 60, em Vigário Geral, na Zona Norte.



Unidos da Ponte



Homenageando o funk carioca, a escola ainda possui vagas na ala “Amigos da Ponte”, com camisas por R$ 300. Para desfilar, o interessado deve vestir calça e tênis brancos. O contato é 21 99975-5717.



Última a desfilar pela Série Ouro, no sábado (14), a Ponte apresenta o enredo “Tamborzão – O Rio é Baile! O poder é Black”, do carnavalesco Nícolas Gonçalves. A retirada é na quadra da escola, que fica na Rua Floriano, 32, Coelho da Rocha, em São João de Meriti.



Arranco



Já as fantasias do Arranco do Engenho de Dentro variam de R$ 200 a 450. Os interessados devem procurar Patricia Santos (21 99752-4820).



Terceira a entrar na Avenida, no sábado (14), o Arranco vai levar enredo “A Gargalhada é o Xamego da Vida!”, que aborda o riso como forma de resistência e celebra a história do palhaço Xamego, que, na verdade, era uma mulher, Maria Eliza Alves dos Reis.



A quadra fica na Rua Adolfo Bergamini, 196, no Engenho de Dentro.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci