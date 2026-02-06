Portela revela alegoria grandiosa sobre Príncipe Custódio - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2026 13:42 | Atualizado 06/02/2026 14:03

Rio - A Portela divulgou nesta sexta-feira (6), nas redes sociais, imagens do tripé que levará à Marquês de Sapucaí neste Carnaval. A escola prepara um desfile que fala sobre a trajetória de Príncipe Custódio, figura central do batuque, religião de matriz africana no Rio Grande do Sul, dentro do enredo "O mistério do príncipe do Bará – a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".

A prévia apresentada mostra o Tripé 2, descrito pela agremiação como um dos momentos simbólicos da narrativa. "Aláfia do destino no Ifá! O jogo de Ifá revela o destino de Custódio — o Brasil — e a travessia surge como uma visão fantástica, em um navio africanizado talhado com os mistérios de seu culto, conduzindo livremente o príncipe e feiticeiro desde Ajudá. Protegido pelas águas e pelos voduns femininos que regem esse elemento, ele aporta na Bahia, mas é no Rio Grande do Sul que sua história se torna definitiva junto aos seus iguais", escreveu a escola na legenda da publicação.



Segundo a Portela, o tripé tem 13 metros de altura, 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. A estrutura reúne 2.500 litros de água e uma grande variedade de materiais, como 12 mil peças de acetato, mais de 500 placas de borracha em uma das esculturas, 1.500 metros de corda e 1.200 bolinhas que ornamentam as figuras dos voduns femininos.



A azul e branca de Madureira será a terceira escola a desfilar no domingo (15).

