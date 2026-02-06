Em solenidade, Paes oficializa reforma na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central do Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Em solenidade, Paes oficializa reforma na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central do RioÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/02/2026 15:11

Rio - Em cerimônia realizada no início da tarde desta sexta-feira (6), na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central, o prefeito Eduardo Paes (PSD) oficializou a grande reforma estrutural à qual o espaço será submetido nos próximos meses. O investimento previsto para o bloco mais antigo em atividade no Rio é de R$ 8,2 milhões.

fotogaleria

As obras serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, com início previsto para o primeiro semestre e prazo estimado de oito meses. A cerimônia contou com a presença do presidente e integrantes do bloco, que se mostraram otimistas com a chegada do recurso. Durante o discurso, Paes ressaltou a relevância da entidade para o Carnaval da cidade e afirmou estar satisfeito por encerrar seu mandato com os recursos garantidos para as obras de reconstrução parcial de áreas comprometidas da sede.

"Eu não posso ir embora sem que a gente dê início ao processo de revitalização e recuperação deste lugar que é tão simbólico para a cultura carioca", disse. Ainda na fala, ele comentou sobre a saída do cargo no dia 20 de março e deixou para o atual vice, Eduardo Cavaliere, a responsabilidade de acompanhar a execução das obras. "Agora a cobrança sobre o andamento da obra será com o Cavaliere", brincou.



Localizada nos imóveis de nº 90 da Rua do Lavradio e nº 1 da Rua da Relação, no Centro do Rio, a sede integra a Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) da Cruz Vermelha, criada pelo Decreto nº 11.883/92. O Cordão da Bola Preta é reconhecido como bem cultural imaterial da cidade desde 2007 e mantém no local atividades culturais permanentes, ligadas ao samba, ao Carnaval e à memória da cultura popular carioca.

"O mais importante é que essa obra renova, mais uma vez, o compromisso desta gestão com a defesa da cultura e do Carnaval da cidade do Rio. Nada mais carioca do que restaurar e revitalizar esse espaço tão importante do Cordão da Bola Preta", disse o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

O presidente do bloco, Pedro Ernesto Marinho, também participou da solenidade e agradeceu o investimento. "São 107 anos de existência e nós nunca conseguimos um momento tão importante para a história, futuro e sobrevivência da maior instituição cultural do Carnaval carioca, quem sabe do Brasil. Essa obra representa tudo para o Bola Preta. É um momento de extrema emoção e felicidade. Finalmente, com essa obra, nós vamos implementar a história do Carnaval do Bola Preta, que se confunde com a história do Carnaval carioca", celebrou o presidente.

Intervenções

As obras vão recuperar as estruturas do complexo, que se encontravam em estado de degradação. Desde então, intervenções pontuais vinham sendo realizadas para garantir o funcionamento das atividades culturais.



O projeto prevê a reconstrução do sobrado atingido, respeitando as características arquitetônicas originais, além da restauração das fachadas e esquadrias, adequação dos ambientes internos e modernização das instalações. O térreo contará com bistrô, cozinha, hall de entrada, recepção, espaço para shows e área de estar. No mezanino, serão implantados camarote, hall e sanitários. O pavimento superior abrigará a administração, copa e depósito.



A área total a ser recuperada é de 1,2 mil m², com capacidade para receber cerca de 1,2 mil pessoas. Todas as intervenções seguirão as normas vigentes de acessibilidade, segurança, prevenção e combate a incêndio e pânico, garantindo um espaço mais seguro, inclusivo e adequado ao uso público.

*Colaborou Érica Martin