Rio - A uma semana do início dos desfiles na Sapucaí, o prefeito Eduardo Paes visitou a Cidade do Samba e conversou com integrantes das agremiações que irão atravessar a Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. Ao lado do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, Paes percorreu os barracões das escolas e conheceu alguns dos segredos que estão sendo preparados para os desfiles deste ano.
Durante a visita, o prefeito arriscou alguns passos de samba ao ser provocado com o grito de "Samba, Dudu!" e, bem-humorado, mandou beijinhos para a câmera.
O Carnaval na Marquês de Sapucaí começa na próxima sexta-feira (13). Serão sete dias de desfiles envolvendo as escolas mirins, Série Ouro e o Grupo Especial, este último com três noites de apresentações, reunindo quatro escolas por dia.
Antes de visitar a Cidade do Samba, Paes esteve na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central, para oficializar a grande reforma estrutural à qual o espaço será submetido nos próximos meses. O investimento previsto para a instituição carnavalesca mais antiga em atividade no Brasil é de R$ 8,2 milhões.
Confira a ordem dos desfiles:
Série Ouro
Sexta-feira, 13 de fevereiro
1- Unidos do Jacarezinho 2- Inocentes de Belford Roxo 3- União do Parque Acari 4- Unidos de Bangu 5- Unidos de Padre Miguel 6- União da Ilha do Governador 7- Acadêmicos de Vigário Geral
Sábado, 14 de fevereiro
1- Botafogo Samba Clube 2- Em Cima da Hora 3- Arranco do Engenho de Dentro 4- Império Serrano 5- Estácio de Sá 6- União de Maricá 7- Porto da Pedra 8- Unidos da Ponte
