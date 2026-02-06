Eduardo Paes arrisca passos de samba em visita aos barracões na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (6)Érica Martin/Agência O Dia

Rio - A uma semana do início dos desfiles na Sapucaí, o prefeito Eduardo Paes visitou a Cidade do Samba e conversou com integrantes das agremiações que irão atravessar a Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. Ao lado do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, Paes percorreu os barracões das escolas e conheceu alguns dos segredos que estão sendo preparados para os desfiles deste ano.
Paes ao lado do presidente da Liesa, Gabriel David, em visita aos barracões na Cidade do Samba - Érica Martin/Agência O Dia
Na foto, Eduardo Paes ao lado de Bernardo Fellows (de blusa preta), presidente da Riotur, e de Gabriel David, presidente da Liesa - Érica Martin/Agência O Dia
Eduardo Paes arrisca passos de samba em visita aos barracões na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (6) - Érica Martin/Agência O Dia
Durante a visita, o prefeito arriscou alguns passos de samba ao ser provocado com o grito de "Samba, Dudu!" e, bem-humorado, mandou beijinhos para a câmera. 
O Carnaval na Marquês de Sapucaí começa na próxima sexta-feira (13). Serão sete dias de desfiles envolvendo as escolas mirins, Série Ouro e o Grupo Especial, este último com três noites de apresentações, reunindo quatro escolas por dia.
Antes de visitar a Cidade do Samba, Paes esteve na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central, para oficializar a grande reforma estrutural à qual o espaço será submetido nos próximos meses. O investimento previsto para a instituição carnavalesca mais antiga em atividade no Brasil é de R$ 8,2 milhões.
Confira a ordem dos desfiles:
Série Ouro 
Sexta-feira, 13 de fevereiro

1- Unidos do Jacarezinho
2- Inocentes de Belford Roxo
3- União do Parque Acari
4- Unidos de Bangu
5- Unidos de Padre Miguel
6- União da Ilha do Governador
7- Acadêmicos de Vigário Geral
Sábado, 14 de fevereiro

1- Botafogo Samba Clube
2- Em Cima da Hora
3- Arranco do Engenho de Dentro
4- Império Serrano
5- Estácio de Sá
6- União de Maricá
7- Porto da Pedra
8- Unidos da Ponte
Grupo Especial 
Domingo, 15 de fevereiro
1 - Acadêmicos de Niterói
2 - Imperatriz Leopoldinense
3 - Portela
4 - Mangueira

Segunda-feira, 16 de fevereiro
1- Mocidade Independente
2- Beija-Flor
3- Viradouro
4- Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17 de fevereiro
1- Paraíso do Tuiuti
2- Vila Isabel
3- Grande Rio
4- Salgueiro