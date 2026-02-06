Eduardo Paes arrisca passos de samba em visita aos barracões na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (6) - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/02/2026 18:31

Rio - A uma semana do início dos desfiles na Sapucaí, o prefeito Eduardo Paes visitou a Cidade do Samba e conversou com integrantes das agremiações que irão atravessar a Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. Ao lado do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, Paes percorreu os barracões das escolas e conheceu alguns dos segredos que estão sendo preparados para os desfiles deste ano.

Durante a visita, o prefeito arriscou alguns passos de samba ao ser provocado com o grito de "Samba, Dudu!" e, bem-humorado, mandou beijinhos para a câmera.

O Carnaval na Marquês de Sapucaí começa na próxima sexta-feira (13). Serão sete dias de desfiles envolvendo as escolas mirins, Série Ouro e o Grupo Especial, este último com três noites de apresentações, reunindo quatro escolas por dia.

Antes de visitar a Cidade do Samba, Paes esteve na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa, Região Central, para oficializar a grande reforma estrutural à qual o espaço será submetido nos próximos meses. O investimento previsto para a instituição carnavalesca mais antiga em atividade no Brasil é de R$ 8,2 milhões.

Confira a ordem dos desfiles:

Série Ouro

Sexta-feira, 13 de fevereiro



1- Unidos do Jacarezinho

2- Inocentes de Belford Roxo

3- União do Parque Acari

4- Unidos de Bangu

5- Unidos de Padre Miguel

6- União da Ilha do Governador

7- Acadêmicos de Vigário Geral



Sábado, 14 de fevereiro



1- Botafogo Samba Clube

2- Em Cima da Hora

3- Arranco do Engenho de Dentro

4- Império Serrano

5- Estácio de Sá

6- União de Maricá

7- Porto da Pedra

8- Unidos da Ponte

Grupo Especial

Domingo, 15 de fevereiro



1 - Acadêmicos de Niterói

2 - Imperatriz Leopoldinense

3 - Portela

4 - Mangueira



Segunda-feira, 16 de fevereiro



1- Mocidade Independente

2- Beija-Flor

3- Viradouro

4- Unidos da Tijuca



Terça-feira, 17 de fevereiro



1- Paraíso do Tuiuti

2- Vila Isabel

3- Grande Rio

4- Salgueiro