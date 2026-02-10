Gardênia Cavalcanti também brilha como musa da Grande Rio - Divulgação/Marcio Rangel

Publicado 10/02/2026 06:00

Rio - A história de superação de Gardênia Cavalcanti vai "passar" pela Intendente Magalhães, no próximo domingo (15), quando a escola de samba Tradição desfilará, tendo a trajetória da comunicadora como enredo. A apresentação promete ser um manifesto da resistência feminina e nordestina, transformando em samba a jornada da "menina do sertão que virou estrela da TV".

A apresentadora da Band conta que a notícia de que seria enredo da agremiação da Série Prata foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. "É uma celebração da minha fé, da minha trajetória de superação e da mulher. Divido esta homenagem com todas as mulheres guerreiras que assim como eu não ouviram os 'nãos' e os julgamentos", afirma Gardênia, que também é colunista de O DIA.

A emoção se intensificou com a recepção calorosa no evento de lançamento do tema. "O carinho da comunidade e os fogos com que me receberam foram a confirmação de que essa homenagem é um presente que celebra não só a minha história, mas a de tantas outras mulheres que lutam e se reinventam. É indescritível ver a minha jornada se transformar em arte e poesia em uma grande escola com tantas histórias."

Gardênia, inclusive, faz questão de elogiar o trabalho do carnavalesco Leandro Valente e da presidente Raphaela Nascimento, com quem revisitou memórias da infância, no sertão de Alagoas, e o caminho que a levou até à TV. "Minha participação no processo de construção do enredo foi de total entrega e confiança na equipe da Tradição. É um trabalho de muita escuta e de tradução da minha essência para a linguagem do samba", destaca.

Na contagem regressiva para o grande dia, a comunicadora vive um turbilhão de emoções. "Minha expectativa para o desfile é a mais alta possível! A reta final é dominada por uma mistura de ansiedade boa, gratidão imensa e um desejo profundo de que tudo seja perfeito. Mas a alegria de ver minha história sendo contada com tanto carinho e dedicação é o que prevalece. Mal posso esperar para sentir a energia e ver a Tradição brilhar muito."

Neste momento único, a artista estará cercada de pessoas fundamentais em sua trajetória. "Minha família, meus amigos mais próximos e pessoas que me acompanharam em diferentes fases estarão comigo. É uma alegria poder compartilhar essa emoção com quem sempre me apoiou. Amigos de verdade e família, são as estrelas desse desfile", reforça.

Além de ser enredo da Tradição, Gardênia irá para mais um desfile como musa da Grande Rio, conciliando dois papéis importantes neste Carnaval. "É um desafio delicioso, mas que faço com muito amor e dedicação. A Grande Rio é uma escola que me acolheu e onde celebro a força do samba e da comunidade", diz.

A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levará para Avenida a força do movimento Manguebeat, de Pernambuco, na terça-feira (17). "Eu morei em Recife muitos anos e vi o movimento nascer, assim como, infelizmente, o Chico [Science, líder da banda Nação Zumbi] ir embora tão precocemente. Que bom pode mostrar a nossa terra e cultura para o mundo", completa Gardênia.

Mais do que ocupar espaços de destaque na Avenida, o Carnaval representa um ponto de virada na vida da apresentadora. "Eu costumo dizer que ele 'me salvou da preguiça' pois a preparação física para desfilar me impulsionou a cuidar ainda mais da minha saúde e bem-estar. Mas vai muito além disso. O Carnaval me conecta com a alma do Brasil, com a alegria contagiante, com a arte, a música e a história."



Carreira

Na televisão, Gardênia consolidou seu espaço a partir de 2021, quando estreou no comando do programa "Vem Com a Gente", na Band Rio. Dessa experiência, ampliou ainda mais sua atuação na emissora e passou a comandar o "Band Verão", projeto que dialoga diretamente com a energia do Carnaval ao celebrar a música na temporada mais quente do ano.

"Levamos para o público entrevistas, shows e muito contato direto, sempre com essa atmosfera de festa que é tão característica do verão carioca. Essa energia é a mesma que pulsa no Carnaval. É como se fosse um aquecimento para a grande festa, um convite para sentir a efervescência cultural que culmina no carnaval do Rio de Janeiro e Brasil", conta.

A atração chega ao segundo ano consecutivo no ar e consolidada na grade nacional da emissora. "Comandar um programa que reúne tantos elementos, é um desafio estimulante. Lidar com entrevistas, que exigem escuta e sensibilidade, intercalar com apresentações musicais que precisam de ritmo e energia, e ainda interagir com o público de forma genuína, tudo isso ao vivo, demanda muita concentração e jogo de cintura."

Vivendo um momento de reconhecimento e maturidade profissional, Gardênia também se prepara para o lançamento de um livro contando sua história de superação. "Pretendo continuar explorando novos horizontes, sempre com a comunicação como meu norte. Quero seguir inspirando pessoas e me conectando com o público de formas cada vez mais autênticas e significativas. Acredito que a vida é um constante aprendizado e estou aberta a todos os caminhos que me permitam crescer e fazer a diferença."

A Tradição será a 11ª escola a desfilar no domingo (15), na Intendente Magalhães, em Campinho. O enredo é "A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV".