SuperVia montou esquema especial para circulação de trens durante o Carnaval no Rio - Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

SuperVia montou esquema especial para circulação de trens durante o Carnaval no RioArquivo/ Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 09/02/2026 17:53

Rio - O transporte público na cidade do Rio de Janeiro terá um esquema especial para atender aos foliões que forem aproveitar os blocos e os desfiles na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval 2026. As concessionárias vão ampliar a frota, reduzir os intervalos e estender os horários de funcionamento.

Trens e metrôs vão funcionar 24h entre os dias 13 e 18 de fevereiro, e haverá viagens extras nas barcas. Os bondes de Santa Teresa não circulam nos dias 13, 14 16 e 17 de fevereiro e haverá restrições no domingo (15). A novidade para o transporte é que as linhas Charitas e Cocotá, das barcas, vão circular pela primeira vez durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente. Confira o esquema especial anunciado nesta segunda-feira (9) pelo governo do Rio , no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Trens



Os trens circulam sem interrupção das 4h de sexta-feira (13) até as 22h45 da Quarta-Feira de Cinzas (18). A estação Central do Brasil ficará aberta 24h e as demais estações abertas para desembarque após os desfiles. Os trens extras saem da Central do Brasil para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo. Para atender os participantes dos megablocos, os ramais de Japeri e Santa Cruz vão ter intervalos reduzidos nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro com ida a cada 15 minutos e volta a cada 20 minutos.

Confira abaixo os horários das partidas:



- Santa Cruz: 22h30, 0h, 1h, 2h, 3h, 4h e 5h

- Japeri: 22h50, 0h20, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30 e 5h30

- Saracuruna: 22h30, 0h, 1h, 2h, 3h, 4h e 5h

- Belford Roxo: 0h20, 2h20 e 4h20



A SuperVia também vai reforçar a operação dos trens por causa dos megablocos. Haverá oferta de trens extras em momentos específicos nos quais há expectativa de aumento de demanda. No sábado (14), na ida para o Cordão do Bola Preta, os trens do ramal Japeri e Santa Cruz vão operar com intervalo reduzido, de 15 minutos. Na volta para casa, os trens sairão da Central do Brasil para Japeri e Santa Cruz com intervalo médio de 20 minutos.



No domingo (15), durante a manhã, os trens do ramal Japeri e Santa Cruz também vão operar com intervalo reduzido, de 15 minutos. Na volta para casa, os trens sairão da Central do Brasil para Japeri e Santa Cruz com intervalo médio de 20 minutos.



Na terça-feira (17), na ida para o Fervo da Lud, os trens do ramal Japeri e Santa Cruz vão operar com intervalo reduzido, de 15 minutos. Na volta para casa, os trens sairão da Central do Brasil para Japeri e Santa Cruz com intervalo médio de 20 minutos.

Metrô



O metrô vai funcionar sem interrupções das 5h de sexta-feira (18) até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas (18) com as linhas 1 e 4, entre Uruguai e Jardim Oceânico, e a linha 2, entre Pavuna e General Osório. O acesso ao Sambódromo será da seguinte forma: desembarque na estação Central do Brasil para o público que vai para os setores ímpares e concentração no "Balança mas não cai" e Terreirão do Samba. E desembarque na estação Praça Onze para os setores pares e concentração no edifício dos Correios.



Para os desfiles das escolas mirins (20), as estações Central do Brasil e Praça Onze abrem até as 1h de sábado (21). No desfile das campeãs, não haverá interrupção do metrô, que funcionará das 5h de sábado (21) até as 23h de domingo (22). A estação Presidente Vargas estará fechada de 14 a 17 e a da Cinelândia ficará aberta das 6h às 20h, de 14 a 17.

Barcas



As barcas vão reduzir o intervalo e colocar viagens extras nos dias de desfiles de blocos na linha Arariboia: Cordão da Bola Preta e Cordão do Boitatá (14); Bangalafumenga e Vem Cá Minha Flor (15); Que Pena Amor, Sargento Pimenta, Brasília Amarela e Carrossel de Emoções (16); Fervo da Lud e Orquestra Voadora (17); Bloco da Anitta; e Monobloco (22). A Linha Paquetá atende o Bloco do Boto Marinho (1º) e, pela primeira vez, as linhas Charitas e Cocotá vão circular durante o Carnaval, nos dias 16 e 18, respectivamente.

