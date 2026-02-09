Mangueira exibe detalhes do quarto carro alegórico para o Carnaval 2026 - Reprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 15:10 | Atualizado 10/02/2026 11:46

Rio - A Estação Primeira de Mangueira divulgou nesta segunda-feira (9), nas redes sociais, imagens do quarto carro alegórico que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval. A escola prepara um desfile baseado no enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, que celebra a cultura afro-indígena do Amapá e a trajetória de Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca.



Batizada de "Missa dos Quilombos", a alegoria representa um dos momentos de maior impacto simbólico do desfile. "No quarto encanto do desfile mangueirense, Mestre Sacaca se reencontra com os tambores da cultura tucuju. Nosso encantado Xamã Babalaô é atraído pelos toques que ecoam da Amazônia Negra, dos quais sempre foi um grande defensor", informou a escola.



"Na alegoria, evocamos o poder rítmico da Missa dos Quilombos, ápice do Encontro dos Tambores – evento que ocorre anualmente ao longo de diversos dias do mês de novembro, em exaltação à diversidade cultural das populações tucujus, organizado pela União dos Negros do Amapá (UNA), instituição sociocultural fundada por Sacaca. Ele viu de perto o nascimento dessa celebração e participava dela ativamente, como tocador de caixa", explica.



"Na Missa, um padre negro recebe líderes de diferentes expressões de fé afro-brasileiras e da cultura das comunidades quilombolas para uma celebração de tolerância religiosa. Os altares ganham flores e as oferendas se transformam em frutas, sob o som dos toques de terreiro das macumbas amapaenses. Essa manifestação é realizada no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos, no bairro do Laguinho, território fundamental da negritude amapaense. Foi ali que o nosso homenageado morou ao lado de sua família, que ainda reside na região e acompanha de perto a preservação de seu legado cultural que desfilará no próximo Domingo de Carnaval na Avenida Marquês de Sapucaí", concluiu a agremiação.



A verde e rosa será a quarta e última escola a desfilar no domingo (15), encerrando a primeira noite de apresentações do Grupo Especial.

