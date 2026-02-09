Juliana Paes, Iza, Virginia Fonseca e Lorena Raissa brilham no último dia de ensaios técnicos - Victor Chapetta/ BrazilNews/ Rio Carnaval / Divulgação

Publicado 09/02/2026 09:06

Rio - Apesar da chuva, o público voltou a lotar as arquibancadas da Marquês de Sapucaí, neste domingo (9), para acompanhar o último dia de ensaios técnicos. Com canto forte, a Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis cruzaram a Passarela do Samba, ajustaram os últimos detalhes para os desfiles oficiais e gabaritaram no quesito animação.

Com o enredo "Pra cima, Ciça!", em homenagem ao Mestre Ciça, figura importante da escola de samba, que completa 70 anos de vida e 55 de avenida em 2026, a Viradouro foi a primeira a ensaiar debaixo de chuva. Dono de uma voz potente, o intérprete Wander Pires conduziu a escola. De volta ao posto de rainha, Juliana Paes roubou a cena à frente da Furacão Vermelho e Branco e recebeu o carinho do homenageado.







O bailado do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Julinho Nascimento e Rute Alves, também encantou, assim como a comissão de frente. Os integrantes usaram máscaras com o rosto de mestre Ciça de um lado e de caveira e gravatas do outro.







Embalada pela voz do intérprete Pitty de Menezes e da bateria Swing da Leopoldina, comandada pelo mestre Lolo, a Imperatriz Leopoldinense foi a segunda a cruzar a Avenida e "se jogou na festa". A comissão de frente da agremiação, que apresentará enredo "Camaleônico", que celebra o cantor Ney Matagrosso, empolgou. Os componentes estavam com o corpo pintado - com cores vivas - que se destacava quando a iluminação do Sambódromo diminuía.

Outros pontos altos da noite foram a rainha de bateria Iza, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Phelipe Lemos e Rafaela Theodoro, e a animação da comunidade.







Logo depois, a Grande Rio levou um pouco da força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Avenida. O público reagiu bem à comissão de frente. À frente da bateria Invocada, do mestre Fafá, a rainha Virgínia Fonseca sambou sob forte chuva e atraiu olhares, assim como o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto. As musas Pocah, Brunna Gonçalves, Gardênia Cavalcanti, Mariana Goldfarb e Adriana Bombom participaram do ensaio.







Atual campeã do carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis exaltou a ancestralidade com o enredo "Bembé", que homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, e encerrou os ensaios técnicos com chave de ouro.

Um dos pontos altos da escola foi a performance impecável da comissão de frente. O casal veterano de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, como de costume, apresentou muita segurança. A rainha Lorena Raíssa deu um show de samba no pé à frente da bateria "Soberana", comandada por mestre Rodney e Plínio. Giovanna Lancellotti, Gabriel David e Aline Patriarca compareceram ao ensaio e mostraram que estão com o samba na ponta da língua.







Ao longo dos seis dias de ensaios técnicos - nos últimos dois fins de semana -, cerca de 360 mil pessoas passando pelo Sambódromo. "É muito importante poder realizar uma festa popular como essa. Pela primeira vez, conseguimos testar todas as radiofrequências do Sambódromo, o que representa um avanço concreto para a operação dos desfiles. A cada ano, estamos fortalecendo a estrutura das escolas, criando melhores condições para que apresentem espetáculos cada vez mais grandiosos", destacou o presidente da Liesa, Gabriel David.

Os desfiles oficiais do Grupo Especial acontecem entre os dias 15 e 17 de feveiro. Confira a ordem abaixo!

Domingo (15 de fevereiro)

- Acadêmicos de Niterói

- Imperatriz Leopoldinense

- Portela

- Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro)

- Mocidade Independente de Padre Miguel

- Beija-Flor de Nilópolis

- Unidos do Viradouro

- Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)

- Paraíso do Tuiuti

- Unidos de Vila Isabel

- Acadêmicos do Grande Rio

- Acadêmicos do Salgueiro