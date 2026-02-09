Cláudio Castro anuncia esquema de Carnaval com 26 mil agentes de segurança nas ruas - Divulgação/Governo do Rio

Publicado 09/02/2026 17:04

Rio - A quatro dias do início oficial do Carnaval 2026 no Rio, o governador Cláudio Castro apresentou, nesta segunda-feira (9), a operação especial montada pelas forças de segurança para o período. Segundo o plano operacional, cerca de 26 mil agentes de segurança vão atuar em todo o estado. Desse total, 12,5 mil são policiais militares que estarão posicionados nos blocos, na Sapucaí e também na Intendente Magalhães. O reforço também vai se estender para as cidades turísticas da Região dos Lagos, da Costa Verde e Niterói.

Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o governo fluminense detalhou algumas das estratégias que serão usadas para proteger os foliões da ação de criminosos.

Entre as medidas, policiais à paisana e vestidos com fantasias de super-heróis vão se infiltrar nos blocos para flagrar e prender assaltantes. A prática já vem sendo adotada pela Polícia Civil de São Paulo. No último fim de semana, por exemplo, agentes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) paulista prenderam suspeitos de furtar celulares enquanto usavam esse tipo de fantasia.



Agentes da Ronda de Multidões também vão utilizar capacetes brancos e ficar posicionados no meio dos blocos para facilitar a identificação pelos foliões. "Queremos que todos possam ter um Carnaval tranquilo e de paz. O folião vai poder aproveitar esses dias de festa, e o estado estará de prontidão para garantir que tudo transcorra com normalidade. Sabemos da nossa responsabilidade e vamos cumpri-la. Este é um dos maiores esquemas de segurança, planejado com inteligência e com o suporte de tecnologia", afirmou Castro, que anunciou um investimento de mais de R$ 77 milhões no Carnaval deste ano.



Durante o pré-carnaval no Rio, cariocas e turistas relataram uma onda de roubos após a dispersão dos blocos e também na saída dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Na coletiva, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, afirmou que a corporação está ciente dessa movimentação criminosa em horários estratégicos.

Tecnologia e segurança

O plano operacional inclui o uso de tecnologia, incluindo drones, câmeras de reconhecimento facial e sistemas de leitura de placas, além de 385 viaturas equipadas com câmeras embarcadas com reconhecimento facial. Todas as imagens captadas serão transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Segundo o governo, o aparato vai garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências.

Equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) farão a segurança nos principais pontos turísticos da capital e a fiscalização da chegada de visitantes pela rodoviária, portos e aeroportos. Já o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) vai atuar de forma integrada com os batalhões do interior nas rodovias estaduais. O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizará patrulhamento nas principais trilhas da capital.



No Sambódromo, o público que vai acompanhar os desfiles das escolas de samba contará com o apoio do CICC Móvel, drones, seis torres de observação e unidades especializadas, como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), as Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e o policiamento montado. A PM também criou um esquema especial de segurança para os dias de desfile na Intendente Magalhães.



Nos eventos com megablocos, a PM vai atuar com 21 pontos de revista e cinco pontos de bloqueio. Detectores de metais serão utilizados para impedir a entrada de objetos metálicos. Ao todo, 20 viaturas serão empregadas durante os eventos. A corporação também fará patrulhamento aéreo com aeronaves tripuladas, além do uso de drones com câmeras de reconhecimento facial para identificar foragidos em meio ao público.



O programa Segurança Presente vai atuar com um efetivo de mais de 200 policiais no entorno do Sambódromo e nos blocos que desfilam na capital. A novidade neste ano é a presença das equipes do Mulher Presente, com ações específicas e divulgação da rede de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha contará com 49 equipes atuando diariamente, com ações educativas e intervenção em possíveis casos de assédio e violência contra a mulher.



Mais de 3,5 mil policiais civis, distribuídos em equipes multidisciplinares com delegados, peritos criminais, legistas e agentes de delegacias especializadas, vão reforçar as unidades em todo o estado. A Polícia Civil também atuará como Agência de Inteligência Integrada, monitorando os eventos de rua e dando suporte às equipes operacionais. Na Marquês de Sapucaí, haverá ação conjunta com o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, além do efetivo extra, que estará no entorno, preparado para aplicar protocolos pré-determinados de acordo com cada ocorrência.



O Corpo de Bombeiros vai empregar 10 mil militares. Desse total, 2,1 mil guarda-vidas atuarão na segurança de banhistas na orla e 2 mil integrarão equipes de pronta-resposta. Outros 350 bombeiros, capacitados para atendimentos pré-hospitalares, salvamento em altura e combate a incêndios, estarão de prontidão na Marquês de Sapucaí. Ao todo, 11 viaturas, entre ambulâncias, unidades de resposta rápida, de combate a incêndio e de salvamento, ficarão posicionadas em pontos estratégicos. A corporação também vai intensificar as ações na Região dos Lagos.





