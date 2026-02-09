Conceição Evaristo, na imagem com o carnavalesco Renato Esteves, é o enredo do Império Serrano - Leandro Andrade / Divulgação Império Serrano

Publicado 09/02/2026 08:51

A escritora Conceição Evaristo, grande homenageada do enredo “Ponciá Evaristo Flor do Mulungu”, realizará nesta terça-feira (10), a partir das 19h, uma noite de autógrafos especial na quadra do Império Serrano, em Madureira. A ação contará com a venda de livros a preço popular (R$ 15). Toda a renda arrecadada será destinada à diretoria, visando os preparativos finais do desfile.



Para Conceição, levar sua obra para dentro da quadra é reafirmar a literatura como instrumento de acesso, pertencimento e cidadania.



“Tenho participado de forma muito ativa deste pré-Carnaval porque acredito no enredo como um espaço de afirmação da nossa memória e da nossa escrita. Colocar meus livros na quadra do Império é tratar a literatura como um direito cidadão, como uma ação democrática e acessível. O preço popular facilita o acesso, amplia o diálogo com a comunidade e, ao mesmo tempo, contribui para o Carnaval da escola, que também é um território de educação, cultura e resistência”, destaca a escritora.

A quadra fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 114, em Madureira.



A Verde e Branco será a quarta escola a desfilar no próximo sábado (14), na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.