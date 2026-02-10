Porta-bandeira e presidente da Imperatriz durante missa na Igreja da Penha - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 10/02/2026 09:22

Rio - Às véspera do desfile, a diretoria da Imperatriz Leopoldinense promoveu uma missa no Santuário da Penha, na Zona Norte, e pediu bênçãos para o Carnaval.



Com a presença da presidente da agremiação, Catia Drumond, e dos segmentos da Verde e Branco, como o intérprete Pitty de Menezes e mestre Lolo, além de membros da comunidade, a escola agradeceu pelo sucesso dos ensaios e do bom andamento dos trabalhos no barracão.

Durante a celebração, os casais de mestre-sala e porta-bandeira já estavam com seus pavilhões oficiais para desfile do próximo domingo (15).



“Estar no Santuário da Penha ao lado de nossa comunidade, e pedindo bênçãos, é sempre um momento de muita emoção. Que possamos caminhar juntos, de mãos dadas, rumo a mais um belo Carnaval. Muito obrigado a todos”, discursou João Drumond, vice-presidente da escola de Ramos, ao fim da solenidade, ocorrida no último sábado (7).



A Imperatriz será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, com o enredo "Camaleônico", idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira. O tema exalta a trajetória do cantor Ney Matogrosso.

Confira vídeo da TV O DIA sobre o enredo da Imperatriz:



