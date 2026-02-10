Imperatriz Leopoldinense apresenta alegoria baseada em clássico de Ney Matogrosso, 'O Vira' - Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2026 14:47

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou nesta terça-feira (10), nas redes sociais, imagens da quarta alegoria que vai levar para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2026. A escola de Ramos prepara um desfile inspirado no enredo “Camaleônico”, que homenageia Ney Matogrosso, e o novo carro tem como referência direta a canção “O Vira”, um dos maiores clássicos da banda Secos & Molhados, no qual o artista fez parte.

A alegoria integra um setor dedicado aos sucessos da carreira de Ney e aposta em uma estética fantasiosa, com elementos do folclore e um clima lúdico que dialoga com a letra da música. “A quarta alegoria do desfile faz do universo poético e permissivo do mais famoso clássico do repertório do homenageado mote para a criação de uma cenografia lúdica, baseada na narrativa da canção 'O Vira'", conta o carnavalesco Leandro Vieira, em texto divulgado pela escola no Instagram.

A ideia foi criar uma visual com contornos surrealistas para fechar o setor dedicado às músicas que ganharam a marca da voz de Ney. “Tirando partido da abordagem fantasiosa da letra da canção, elaboro uma visualidade de contorno surrealista para encerrar com a alegoria um setor inteiramente dedicado à canções que ganharam a marca da voz do artista”, afirma.



O carro recria uma floresta mágica, povoada por figuras típicas do imaginário fantástico citado na canção, como fadas, animais simbólicos e a lua cheia, que também aparece como destaque na composição visual. “Fazendo do universo das canções o tema para o visual, do mesmo modo que 'O Vira' sugere a reunião de figuras associadas ao folclore de caráter fantástico (numa noite de festa na floresta), a alegoria recria um arvoredo de contorno mágico para reunir brincantes vestidos de fadas, mencionar o gato preto que inaugura o primeiro verso do sucesso musical (fiquem de olho na @suzybrasil ) e a luz da lua (alô minha destaque @laramaara20) que ilumina essa farra.”



No centro da alegoria, a escola aposta em uma figura de grandes proporções: o lobisomem, personagem citado de forma recorrente no refrão da música e símbolo do universo criado por Ney Matogrosso desde os anos 1970. “No centro de tudo, de forma agigantada (e esmeradamente trabalhada) exibo um desejo antigo, gestado no esmero e na vontade de fazer algo onde acabamento, movimento e gigantismo pudessem andar de mãos dadas. Aqui, pra vocês, o spoiller é o lobisomem (criatura mencionada de forma alegre e repetitiva no refrão dançante que impulsiona o imenso sucesso da obra que acompanha o imaginário do Ney desde 1973) e xodó dos que tomam parte do trabalho diário pra pôr um carnaval de qualidade na rua!”



A Imperatriz Leopoldinense será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 15.

