Imperatriz Leopoldinense apresenta alegoria baseada em clássico de Ney Matogrosso, 'O Vira'Reprodução / Instagram
O carro recria uma floresta mágica, povoada por figuras típicas do imaginário fantástico citado na canção, como fadas, animais simbólicos e a lua cheia, que também aparece como destaque na composição visual. “Fazendo do universo das canções o tema para o visual, do mesmo modo que 'O Vira' sugere a reunião de figuras associadas ao folclore de caráter fantástico (numa noite de festa na floresta), a alegoria recria um arvoredo de contorno mágico para reunir brincantes vestidos de fadas, mencionar o gato preto que inaugura o primeiro verso do sucesso musical (fiquem de olho na @suzybrasil ) e a luz da lua (alô minha destaque @laramaara20) que ilumina essa farra.”
No centro da alegoria, a escola aposta em uma figura de grandes proporções: o lobisomem, personagem citado de forma recorrente no refrão da música e símbolo do universo criado por Ney Matogrosso desde os anos 1970. “No centro de tudo, de forma agigantada (e esmeradamente trabalhada) exibo um desejo antigo, gestado no esmero e na vontade de fazer algo onde acabamento, movimento e gigantismo pudessem andar de mãos dadas. Aqui, pra vocês, o spoiller é o lobisomem (criatura mencionada de forma alegre e repetitiva no refrão dançante que impulsiona o imenso sucesso da obra que acompanha o imaginário do Ney desde 1973) e xodó dos que tomam parte do trabalho diário pra pôr um carnaval de qualidade na rua!”
A Imperatriz Leopoldinense será a segunda escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 15.
