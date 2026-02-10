Wanessa Camargo - Alexandre Pio / Divulgação

Publicado 10/02/2026 12:16

Rio - Wanessa Camargo será uma das grandes atrações do bloco "SeráQAbre?", que animará os foliões do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), no Flamengo, na próxima segunda-feira (16). Além da cantora, estão confirmadas Carol Biazin e Ebony. As artistas farão shows completos.

Criado em 2022 por Flavio Saturnino e Sandro Souza, o "SeráQAbre?" nasceu como uma festa e evoluiu para um mega bloco de Carnaval em 2023. Ao longo dos anos, expandiu seu formato para festivais e eventos especiais no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Serviço

"SeráQAbre?"

Segunda-feira de carnaval, dia 16

Local: MAM Rio: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 40