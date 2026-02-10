Sabiá do Salgueiro enviou convites as agremiações nos barracões da Cidade do Samba Reprodução
O objetivo da ação é transformar o espetáculo em uma homenagem coletiva ao legado deixado pela carnavalesca. A ideia é celebrar o legado da "Professora", como Rosa era carinhosamente chamada, reforçando que todos aprendem com ela.
"Tantos alunos por aqui… Segue o legado na Sapucaí", afirma parte do samba-enredo do Salgueiro para o Carnaval 2026.
Com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", o Salgueiro vai revisitar e homenagear um retorno às origens da artista. Rosa começou a trajetória dela no Salgueiro, em 1970, como assistente. No ano seguinte, a escola foi campeã.
Quem foi Rosa Magalhães
Rosa Magalhães foi uma das maiores intelectuais da festa popular brasileira. Com sete títulos conquistados ao longo de 50 anos no Carnaval, ela é a recordista absoluta da era Sapucaí:
Títulos: Venceu pelo Império Serrano (1982), Imperatriz Leopoldinense (1994, 1995, 1999, 2000 e 2001) e Vila Isabel (2013).
Formação: Artista plástica e ex-professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, trouxe o rigor acadêmico para o barracão.
Reconhecimento Internacional: Venceu um Emmy de melhor figurino pela abertura do Pan 2007 e assinou a aclamada cerimônia de encerramento da Olimpíada Rio 2016.
