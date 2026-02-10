Sabiá do Salgueiro enviou convites as agremiações nos barracões da Cidade do Samba - Reprodução

Rio - O Salgueiro convidou os carnavalescos das agremiações do Grupo Especial para participar da homenagem à Rosa Magalhães na Marquês de Sapucaí. O desfile, que acontecerá na próxima terça-feira (17), é uma grande reverência à vida e à produção da artista, que morreu aos 77 anos em julho de 2024. A entrega dos convites foi feita pelo mascote "Sabiá do Salgueiro" nos barracões da Cidade do Samba, Zona Portuária.



O objetivo da ação é transformar o espetáculo em uma homenagem coletiva ao legado deixado pela carnavalesca. A ideia é celebrar o legado da "Professora", como Rosa era carinhosamente chamada, reforçando que todos aprendem com ela.



"Tantos alunos por aqui… Segue o legado na Sapucaí", afirma parte do samba-enredo do Salgueiro para o Carnaval 2026.



A Delirante Jornada da Professora



Com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", o Salgueiro vai revisitar e homenagear um retorno às origens da artista. Rosa começou a trajetória dela no Salgueiro, em 1970, como assistente. No ano seguinte, a escola foi campeã.



Quem foi Rosa Magalhães



Rosa Magalhães foi uma das maiores intelectuais da festa popular brasileira. Com sete títulos conquistados ao longo de 50 anos no Carnaval, ela é a recordista absoluta da era Sapucaí:



Títulos: Venceu pelo Império Serrano (1982), Imperatriz Leopoldinense (1994, 1995, 1999, 2000 e 2001) e Vila Isabel (2013).



Formação: Artista plástica e ex-professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, trouxe o rigor acadêmico para o barracão.



Reconhecimento Internacional: Venceu um Emmy de melhor figurino pela abertura do Pan 2007 e assinou a aclamada cerimônia de encerramento da Olimpíada Rio 2016.



