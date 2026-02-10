Liliann Santos é convidada para desfilar na Unidos da Tijuca - Reprodução do Instagram

Liliann Santos é convidada para desfilar na Unidos da TijucaReprodução do Instagram

Publicado 10/02/2026 10:09

Rio - Depois de viralizar cantando o samba-enredo da Unidos da Tijuca nas redes sociais, a vendedora ambulante Liliann Santos vai marcar presença na Marquês de Sapucaí. A agremiação do Morro do Borel a convidou para participar do desfile, na próxima segunda-feira (16), em uma das alas. O enredo exalta a escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977), símbolo de resistência e luta das mulheres periféricas.

Em vídeo publicado pela escola, na noite desta segunda (9), Liliann, que visitou o barracão e conferiu um pouco dos preparativos, comentou como sua história se mistura com a da escritora mineira, vítima de maus-tratos na infância e da miséria como catadora de papel e outros objetos recolhidos no lixo, para conseguir sustentar os filhos. Moradora da favela do Canindé, em São Paulo, a homenageada registrava, nos cadernos que recolhia, o cotidiano da comunidade. Através desses "diários", surgiu o livro "Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada", um dos mais revolucionários da literatura brasileira.

"Carolina sou eu... Eu estava fora do mercado de trabalho e fui fazer um curso. No curso, não tinha a série que eles estavam pedindo. Fui voltar a estudar e minha professora pediu para a gente ler Carolina de Jesus. Eu me apaixonei. Sou camelô, fui para a Tijuca trabalhar, e aí, o enredo que eu escuto...", afirmou a ambulante, referindo-se ao samba-enredo. "Carolina de Jesus é de arrepiar, passou um filme na minha cabeça", completou Liliann, que é moradora da Zona Portuária, no vídeo.

A postagem ainda reforçou que outras mulheres também se identificarão com o enredo. "A voz que ecoou da rua para o coração da Tijuca estará oficialmente na Avenida. Lilian será uma das matriarcas afrobrasileiras da Ala 21 do nosso desfile. Uma mulher que reencontrou Carolina Maria de Jesus ao retomar os estudos e que hoje canta, com orgulho, um samba que fala de uma mulher forte, preta, escritora, mãe, resistência. Ver uma vendedora ambulante cantando um samba da Unidos da Tijuca sobre Carolina Maria de Jesus é ver a história se reconhecendo no presente. É o povo cantando o povo", informou a legenda.



"Lilian vestirá a fantasia que exalta aquelas que embalam, sustentam e alicerçam o Brasil. Mulheres que, como Carolina, escreveram e escrevem a sua própria história, mesmo quando o mundo tentou silenciá-las. Na Sapucaí, ela não desfila sozinha. Desfilam com ela milhões de mulheres pretas, trabalhadoras, sonhadoras e resistentes. Isso é Unidos da Tijuca. Isso é Carolina Maria de Jesus", explicou a escola.

A gravação do vídeo que viralizou ocorreu no último dia 29, quando a Unidos da Tijuca tomou posse do terreno onde será erguida a nova quadra, ao lado da Cidade do Samba, na Gamboa. Na ocasião, Liliann estava vendendo bebidas em seu carrinho, quando viu o movimento da festa e começou a cantarolar o samba da escola.

Confira registro da visita ao barracão: