Rainhas de bateria brilham no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial
Vanessa Rangeli, Iza, Bianca Monteiro e Evelyn Basttos esbanjaram samba e beleza ao atravessarem a Marquês de Sapucaí, neste domingo (15)
Rio - As rainhas de bateria brilharam no primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15). Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira atravessaram a Avenida, buscando o título de campeã do Carnaval 2026.
A primeira a desfilar foi a escola de Niterói com a rainha Vanessa Rangeli, que estreou na agremiação no Carnaval deste ano. À frente dos ritmistas comandos pelo Mestre Branco Ribeiro, vestiu fantasia dourada com detalhes em azul e muitos cristais.
A consultora fitness arrasou no passos e mostrou que estava com o samba-enredo afiado. A escola de samba levou enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava presente e assistiu ao desfile.
Em seguida, foi a vez da rainha de bateria da Imperatriz, Iza. A cantora esbanjou beleza e carisma com look de serpente que até soltava fumaça pela boca. A majestade da Swing da Leopoldina, comandada pelo Mestre Lolo, explicou a fantasia - na cor vermelha e com muito brilho - inspirada no enredo:
"Camaleônica, vestida de mil peles, para representar tudo que Ney Matogrosso é: potência e poesia viva que abriu caminho para tantos outros serem, sem culpa", escreveu a cantora na legenda de uma publicação no Instagram.
Como mencionado por ela, a agremiação apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que retrata a trajetória ícone da música. Ney, inclusive, foi um dos principais destaques do desfile da escola. Iza voltou a reinar na bateria neste ano. A cantora já havia ocupado o mesmo posto entre 2020 e 2022.
Bianca Monteiro fez bonito como rainha de bateria da Portela. Reinando há duas décadas na Tabajara do Samba, usou body cravejado de pedrarias e transparência nos lugares certos. Plumas nas costas - que remetiam a asas de anjos - também fizeram parte do look da majestade.
Neste desfile, a azul e branca de Madureira levou o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande". O tema homenageou o Príncipe Custódio, personagem histórico e espiritual responsável por estruturar o Batuque no Rio Grande do Sul.
Por fim, Evelyn Basttos deu show de samba à frente dos ritmistas da Mangueira, comandada pelos Mestres Rodrigo Pereira e Taranta Neto. Cria da comunidade, a historiadora surgiu deslumbrante na Avenida com fantasia inspirada na "Mandinga de Fumaça".
O elemento faz referência ao enredo "Mestre Sacaca do encanto Tucuju – o Guardião da Amazônia Negra". O tema celebrou o amapaense Raimundo dos Santos Souza, reconhecido por seu saber ancestral e papel fundamental na cultura popular da Amazônia.
