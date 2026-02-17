Mileide Mihaile fará estreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca Reprodução/Instagram

Rio - Mileide Mihaile está pronta para estrear como rainha de bateria da Unidos da Tijuca! A influenciadora compartilhou fotos do look em tom de laranja para o desfile na madrugada desta terça-feira (17) na Marquês de Sapucaí em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977). 
A beldade falou sobre o significado da fantasia representando o sol. "Entro na avenida, com toda a comunidade Tijucana, representando essa luz que atravessa a história que a gente vai contar. O sol nasce pra todos, mesmo em meio às desigualdades, e é esse significado que marca esse momento do desfile: abrir uma clareira na narrativa, trazer um respiro, anunciar a chegada do amor e da garra de Carolina", explicou. 
Mileide também revelou a expectativa para o primeiro desfile como rainha após deixar o posto de musa na Grande Rio. "Eu ainda tento encontrar palavras pra explicar o que eu tô sentindo. Esperei por esse dia com o coração inteiro. Me preparei, respeitei cada passo, vivi cada momento. Hoje eu entro na avenida como Rainha da Unidos da Tijuca, e é impossível não lembrar da menina que sonhava com isso."