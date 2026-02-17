Carro alegórico da Beija-Flor teve uma parte quebrada ao passar sob o viaduto - Reprodução/Vídeo @portaldosamba

Publicado 17/02/2026 01:01 | Atualizado 17/02/2026 01:03

Segunda escola a desfilar na segunda noite do Grupo Especial, a Beija-Flor levou para a Avenida o enredo 'Bembê', que fala sobre a história do Bembé do Mercado, uma celebração que acontece todos os anos, no dia 13 de maio, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.



Porém, um dos carros alegóricos da escola de Nilópolis, no entanto, teve uma parte quebrada ao passar sob o viaduto segundos antes de entrar na Marquês de Sapucaí.

Veja o vídeo:

Um membro da escola ainda tentou reparar a parte danificada. Mesmo com o imprevisto, a Beija-Flor fez um desfile exuberante e conseguiu levantar a Sapucaí com o samba. O público respondeu com gritos de 'É campeã!'.