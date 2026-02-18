Apuração do Grupo Especial vai ocorrer na Cidade do Samba - Érica Martin / Agência O Dia

Apuração do Grupo Especial vai ocorrer na Cidade do SambaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 08:40 | Atualizado 18/02/2026 15:43

Rio – A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial acontece na tarde desta quarta-feira (18), às 16h, na Cidade do samba, na Zona Portuária, com entrada franca e transmissão ao vivo da TV Globo. A edição deste ano traz novidades, como o número de jurados e subquesitos.

No início da manhã, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) realizou o sorteio dos jurados a terem as notas contabilizadas para o resultado. Isso porque o regulamento prevê que do total de 54 avaliadores (uma das novidades de 2026), somente 36 verão seus envelopes sendo abertos – ou seja, dois descartados em cada quesito. De acordo com a direção da entidade, as notas das cabines 1 e 5 não serão lidas.

Já no início da tarde, houve um segundo sorteio entre os dirigentes da Liesa: o da ordem de abertura dos nove quesitos:

1- Comissão de frente

2- Bateria

3- Mestre-sala e porta-bandeira

4- Alegorias e adereços

5- Harmonia

6- Fantasias

7- Enredo

8- Evolução

9- Samba-enredo



Vale ressaltar que o primeiro quesito a ser usado em caso de empate será samba-enredo. Se o empate ainda permanecer, a nota usada será a de evolução e, assim, sucessivamente na ordem decrescente de leitura.

Localização dos jurados

Os 54 responsáveis por aplicar as notas das escolas ficaram distribuídos em seis cabines, alocadas em quatro módulos, ao longo da Marquês de Sapucaí.

- módulo 1, com as cabines 1 e 2, no setor 3;

- módulo 2, com a cabine 3, no setor 6;

- módulo 3, com a cabine 4, no setor 7;

- módulo 4, com as cabines 5 e 6, entre os setores 11 e 12;

As duas cabines do meio são “espelhadas”, ou seja, uma fica de frente para a outra, uma das novidades de 2026. Esse formato obrigou as escolas a apresentarem quesitos como Comissão de Frente e Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira para ambos os lados da Avenida.

Posição nas cabines de julgamento



HARMONIA

Bruno Marques - 1

Jardel Maia - 1

Rodrigo Lima - 2

Julia Félix - 3

Sinésio Silva - 4

Cainã Alves - 4



EVOLUÇÃO

Vanessa Cançado - 1

Cristina Tranjan - 1

Gerson Martins - 2

Mateus Dutra - 3

Lucila de Beaurepare - 4

Verônica Torres - 4



ENREDO

Fernanda Santos - 1

Artur Nunes - 1

Johnny Soares - 2

Monica Mançur - 3

Maíza da Silva - 4

Lucinea Ferreira - 4



ALEGORIAS E ADEREÇOS

Julia Sant'Anna - 1

Tayná Trindade - 1

Walber Ângelo - 2

Aislane Nobre - 3

Luciana Porto - 4

Madson Oliveira - 4



FANTASIAS

Wagner Lousa - 1

Mariana Maia - 1

Paulo Paradela - 2

Cátia Vianna - 3

Betto Gomes - 4

Pryscila Dias - 4



COMISSÃO DE FRENTE

Raffael Araújo - 1

Claudia Ribeiro - 1

Taynã Vieira - 2

Paola Novaes - 3

Ronábio Lima - 4

Rafaela Riveiro - 4



MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

Mônica Barbosa - 1

Eduardo Torres - 1

Raquel Rosa - 2

Fernando Zikan - 3

Fernando Bersot - 4

Viviane Santos - 4



SAMBA-ENREDO

Ivan Paparguerius - 1

Christiano Abelardo - 1

Vandelir Camilo - 2

Alfredo Del-Penho - 3

Elidio Fernandes - 4

Alessandro Ventura - 4



BATERIA

Phillipe Galdino - 1

Hélcio Eduardo - 1

Geiza Carvalho - 2

Nelson Pestana - 3

Marcio Lopes - 4

Rafael Barros Castro - 4

As notas

No primeiro momento da apuração, como já é costume, haverá a divulgação se todas as agremiações passaram em acordo com as obrigatoriedades, como quantidade de componentes e respeito ao tempo de desfile. Um descumprimento pode retirar décimos preciosos das penalizadas.

Das 36 notas lidas na sequência, a menor de cada um dos nove quesitos será descartada, algo que também já acontece há alguns anos. Cada jurado pode dar nota entre 9 e 10, portanto, 9,1, 9,2, 9,3...

Se houver empate na primeira colocação, o sorteio da ordem de quesitos definirá a campeã. O título será dividido somente se duas ou mais concorrentes terminarem exatamente com a mesma pontuação em cada um dos fundamentos, levando em consideração apenas as notas válidas.

Para a disputa de outras posições, serão adotados critérios como soma de quesitos, maior número de notas 10, comparação de notas abaixo de 10 e, em último caso, sorteio.

Justificativas

Mais uma novidade para este ano é a obrigatoriedade de justificativas técnicas para todas as notas divulgadas. Até 2025, os jurados não precisavam esclarecer o porquê das notas 10, apenas das inferiores. A medida tem o objetivo de dar mais transparência ao julgamento.

Subquesitos

Outro ponto inédito para este ano são os subquesitos. Trata-se de um grupo de até quatro detalhamentos em cada um dos nove quesitos que, claro, valem décimos. Cada jurado vai somar os décimos dos subquesitos que vão resultar na nota total de cada quesito.