Escritora foi chamada para representar a revolucionária Luísa Mahin Divulgação
A escritora irá integrar o setor voltado às revoltas e movimentos de luta, que levaram os negros a retornar às suas terras de origem. A agremiação levará para avenida o enredo “Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”, trazendo histórias sobre ancestralidade e resistência ligados às raízes negras.
O samba foi escolhido em evento que marcou a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. A cantora recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, conhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio.
Conheça samba-enredo da Grande Rio para Carnaval 2027:
Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade
Sankofa!
Em suas asas vou buscar minhas raízes
A travessia não apaga cicatrizes
Eu sou história, ouro de mãe, negro ancestral
Ave sagrada!
Ainda me lembro do navio agourento
A dor do meu primeiro atravessamento
Venci o drama, eu sou a trama atemporal
Retorno no caminho das marés no entorno…
Outro sentido, outro viés
Será… que levo a luta dos Malês, será?
Será… que é tudo que se fez pra libertar?
O povo preto nesta terra que me adotou
Um sol à frente, bordado “kente”
Ekome Feemo!!
Meu olhar marejou, mareia
No encontro que Nyame abençoou
O clarão da velha lua cheia
Na pedreira do meu pai Xangô
No brilho do povo Akan, Adinkra simbologia
Conheço da gente irmã, sabor e sabedoria
Tabon eu me sinto em casa
Tabon eu vim pra ficar
O amor acendeu a brasa
Com asas eu quis voar
Liberdade ao som do agbê
Liberdade nos palmos deste chão
Meus filhos irão erguer o tempo de reparação
Meus filhos irão erguer um país com a gana
Da força africana e chamar de nação
Ô, estrela! Estrela de toda negrura
Na bandeira, a Grande Rio
Traz de Gana a bravura!
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