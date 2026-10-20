A Liesa revelou a capa do álbum oficial dos sambas de enredo do Rio Carnaval 2027Divulgação/ Thomas Reis
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Grande Rio prepara desfile para 2027
Entre as escolas que estarão no álbum está a Acadêmicos do Grande Rio, que levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". A proposta aborda ancestralidade e resistência ligadas às raízes negras e se passa na região da Costa do Ouro, onde atualmente fica Gana.
A escritora Ana Maria Gonçalves, de 55 anos, foi convidada pelo carnavalesco Antonio Gonzaga para representar Luísa Mahin como destaque do segundo setor do desfile. A personagem histórica, ligada à Revolta dos Malês, inspirou Kehindé, protagonista de "Um Defeito de Cor", escrito pela autora.
O samba da escola é assinado por Deré, Licinho Junior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão. A obra foi escolhida durante o evento que também marcou a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. A cantora recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, conhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa