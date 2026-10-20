A Liesa revelou a capa do álbum oficial dos sambas de enredo do Rio Carnaval 2027 - Divulgação/ Thomas Reis

A Liesa revelou a capa do álbum oficial dos sambas de enredo do Rio Carnaval 2027Divulgação/ Thomas Reis

Publicado 20/10/2026 12:43

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) revelou, nesta segunda-feira (19), a capa do álbum oficial dos sambas de enredo do Rio Carnaval 2027. A imagem homenageia a Unidos do Viradouro, campeã do último desfile, seguindo a tradição da obra.

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Grande Rio prepara desfile para 2027



Entre as escolas que estarão no álbum está a Acadêmicos do Grande Rio, que levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". A proposta aborda ancestralidade e resistência ligadas às raízes negras e se passa na região da Costa do Ouro, onde atualmente fica Gana.



A personagem histórica, ligada à Revolta dos Malês, inspirou Kehindé, protagonista de "Um Defeito de Cor", escrito pela autora.



O samba da escola é assinado por Deré, Licinho Junior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão. A obra foi escolhida durante o evento que também marcou a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. A cantora recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, conhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio. O álbum reunirá as faixas das 12 escolas do Grupo Especial e será lançado no dia 29 de outubro, às 21h, em todas as plataformas digitais. O projeto é realizado pela Edimusa e tem produção musical de Alceu Maia.Entre as escolas que estarão no álbum está a Acadêmicos do Grande Rio, que levará para a Avenida o enredo "Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". A proposta aborda ancestralidade e resistência ligadas às raízes negras e se passa na região da Costa do Ouro, onde atualmente fica Gana. A escritora Ana Maria Gonçalves, de 55 anos, foi convidada pelo carnavalesco Antonio Gonzaga para representar Luísa Mahin como destaque do segundo setor do desfile. A personagem histórica, ligada à Revolta dos Malês, inspirou Kehindé, protagonista de "Um Defeito de Cor", escrito pela autora.O samba da escola é assinado por Deré, Licinho Junior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Igor Federal e Gustavo Clarão. A obra foi escolhida durante o evento que também marcou a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. A cantora recebeu a coroa de Eloína dos Leopardos, conhecida como a primeira rainha de bateria da história do carnaval do Rio.

A letra escolhida pela Grande Rio retoma elementos centrais do enredo ao citar Sankofa, a travessia pelo Atlântico, a luta dos Malês, o povo Akan e símbolos Adinkra.

O samba também aborda liberdade, reparação e a formação de uma identidade ligada às raízes africanas, encerrando ao referenciar à estrela negra presente na bandeira de Gana.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa