Erika Schneider é a mais nova musa do Salgueiro - Divulgação/ Mariana Araujo

Erika Schneider é a mais nova musa do SalgueiroDivulgação/ Mariana Araujo

Publicado 20/11/2026 09:50

Erika Schneider , de 35 anos, foi anunciada nesta quinta-feira (19) como a mais nova musa do Acadêmicos do Salgueiro. A influenciadora revelou a expectativa para viver um novo capítulo com a escola de samba na Marquês de Sapucaí.

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"Meu coração agora é vermelho e branco. Fiquei muito feliz com esse convite, de verdade. Tenho uma história muito bonita com a Mocidade e sou muito grata por tudo que vivi lá. O Salgueiro é uma escola que sempre admirei, mas, para mim, tem algo ainda maior: é uma escola de identidade muito forte, de uma história enorme no Carnaval", contou.

A influenciadora explicou o motivo para aceitar a proposta da escola de samba. "Eu já tinha recebido um convite anteriormente e, com algumas mudanças de projetos neste ano, senti que era o momento de aceitar e me entregar a essa família salgueirense. Estou muito feliz de estar vivendo isso e, agora, fazendo parte dessa história. Já estou ansiosa para viver esse momento".

Neste ano, Erika foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, agremiação com a qual cruzou a avenida por três anos, e da Gaviões da Fiel. Em 2027, o Salgueiro levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Laroyê, Xica da Silva: a história por trás da história". A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.

Outro convite



Recentemente, Erika Schneider contou aos seguidores que negou que foi convidada para ser rainha de bateria de uma escola de samba tradicional do Rio em 2026, mas recusou por não se sentir preparada para assumir o posto.

"Não basta apenas querer. Recebi um convite de uma escola de samba bem tradicional do Rio. Mas não me sinto pronta apesar de tantos anos sendo musa. Precisa de tempo para se dedicar. Acho que é preciso estar preparada de verdade. Não é estar ali só para dar close, não é estar ali por fama. É representar o coração da escola, que é a bateria. É muito importante", disse ela.

A influenciadora falou sobre a responsabilidade que envolve aceitar esse compromisso. "Carnaval não é só status. É dedicação, respeito e, principalmente, mergulhar no mundo do samba da escola e se familiarizar com a comunidade. Quero fazer tudo no momento certo e estar preparada para viver essa experiência da maneira que ela merece. Meu objetivo é chegar sempre pronta. Claro que tem sempre muitos desafios no meio do caminho, mas quem sabe um dia. Seria um sonho".