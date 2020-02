São Paulo - Geisy Arruda resolveu esquentar as coisas no Instagram ao postar um vídeo em que aparece ajoelhada dançando com uma lingerie transparente. A musa sensualizou e rebolou muito para anunciar uma novidade. “Já estou começando meu segundo livro de Contos Eróticos, e lá podemos trocar figurinhas sem a censura do Instagram”, escreveu na legenda.

O livro será divulgado em uma plataforma chamada Sparkle, em que Geisy Arruda divulga fotos e vídeos que ela chama de “proibidão”. O curioso é que a musa desativou os comentários da publicação do vídeo que postou no Instagram, mas respondeu seus seguidores nos stories.



Enquanto muitos dizem que ficam babando nos cliques sensuais de Geisy Arruda, algumas pessoas criticam a influencer, que soma mais de 1,7 milhões de seguidores. “Não tem medo de ficar ‘queimada’ e não conseguir mudar de ramo, já que sexo é um tabu ainda?”, indagou uma seguidora.

Geisy Arruda, aparentemente, não gostou do questionamento e respondeu o seguinte: “Só vejo machismo nessa pergunta. Não me surpreende nada ter vindo de uma mulher. Sexo é o começo da nossa existência, depois de se alimentar, a segunda necessidade crucial do nosso corpo é o sexo. ‘Tabu’ é uma merd*!! Gostaria de gozar e ser livre! Eu espero em outra vida, caso exista, as mulheres sejam livres para gozar em paz”.