Mateus Carrieri e a namorada, Day Ribeiro reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 14:33

Rio - Mateus Carrieri, de 54 anos, assumiu o namoro com Day Ribeiro através das redes sociais. O ator publicou uma série de fotos com a amada em seu Instagram, nesta segunda-feira.

"Na maioria das vezes acho que consigo me expressar e as palavras certas vem na minha mente. Mas confesso que fazer a legenda desse post está bem difícil! Difícil porque esse é um post bem importante pra mim. Acham que consegui explicar? Vocês que já me conhecem um pouco, captaram a mensagem?", questionou ele na legenda.

Através dos comentários, Day se declarou para o amado. "Eu sei o que ele significa: Que em um dia de caos, o Universo me mandou para uma peça de teatro que me transformou. Que eu nunca imaginei que uma foto me traria o amor da minha vida", começou ela, revelando que conheceu Mateus na peça "O Vendedor de Sonhos", estrelada por ele.

Os internautas comemoraram a notícia. 'Amo um casal' e 'Sorte a dela' foram alguns dos comentários.