Taís Araújo no ’Roda Viva’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 07:49 | Atualizado 09/03/2021 18:00

Rio - Taís Araújo participou do "Roda Viva", da TV Cultura, na noite desta segunda-feira. A atriz falou da experiência de seus filhos com o racismo. Taís é mãe de Maria Antonia, de 6 anos, e de João Vicente, de 10, ambos frutos do casamento com o ator Lázaro Ramos.

Certa vez, Maria Antônia contou a Taís sobre um menino que riu do cabelo dela na escola. Quem ajudou Taís a falar sobre o assunto com a menina foi João Vicente. "Aliás, essa história é linda. Lá em casa tem muito livro infantil com temática negra. Meu filho passou, ouviu (a irmã contando que riram do cabelo dela) e me jogou um livro sobre cabelo. Enquanto ela tava contando. Ele me socorreu! Eu peguei o livro e achei uma coisa muito bonita deles dois, ele já entendendo isso", disse a atriz.

A atriz contou que procurar cercar os filhos com referências negras. "Hoje em dia a literatura negra é vasta, os desenhos, as séries. Então eles veem tudo isso. A música, minha filha é alucinada pela Iza!", revelou.