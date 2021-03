Fiuk Divulgação/ Well Naves

Publicado 09/03/2021 09:23

Rio - O ator Felipe Hintze, de 27 anos, interagiu com os fãs no Instagram ao fazer a brincadeira de "tirar o chapéu". Questionado sobre Fiuk, que está confinado no "BBB 21", ele foi bem direto: "Não tiro o chapéu". Ou seja, a relação entre os duas não é muito amigável.

Em seguida, o ator, que já trabalhou em "Malhação" e "Verdades Secretas", voltou à rede social para explicar o motivo do ranço com o filho de Fábio Jr., que é bem anterior a entrada de Fiuk no reality show mais visto do país.

"Gente, ele até foi legal comigo nessa única vez que nos conhecemos, mas eu tenho ranço. O ranço diminuiu um pouco no programa. Quem sabe até o final do jogo eu mudo de ideia e tiro o chapéu para ele?", completou Felipe, de 27 anos, no Instagram.

Essa não foi a primeira vez que o ator falou do companheiro de profissão enquanto ele está confinado no jogo. Telespectador e comentarista de BBB, ele já falou do "ranço" no Twitter. "Sabe do ranço que eu tinha com o Fiuk? Não está maior que o ranço que estou tendo do Arthur", revelou em uma publicação na rede social.