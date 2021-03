Por IG - Gente

Publicado 09/03/2021 19:07

Rio - MC Loma e as Gêmeas da Lacração foram desafiadas a contar detalhes sobre a vida pessoal delas. As três gravaram um vídeo para o canal de YouTube de Matheus Mazzafera e tiveram que responder algumas perguntas íntimas. Durante a gravação, uma das gêmeas desafiou a cantora a contar o pior encontro que ela já teve.

"Eu fui ficar com um menino. Chegamos lá e fomos... [ter relações]. Lá na sala. Eu deixei o braço torto e fiquei com vergonha de falar que estava doendo. Resumindo, eu fiquei 15 dias com tala. Desloquei a mão e nem foi bom", conta MC Loma.

"Estou revoltada porque nem valeu o meu braço quebrado", continuou a cantora fazendo todos caírem na risada. Além disso, a funkeira admitiu que já ficou com mais pessoas em uma noite do que as Gêmeas da Lacração e que é a mais fofoqueira das três.