Alok publica foto em família reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:11

Rio - Alok arrancou suspiros dos seguidores ao publicar uns cliques em família no Instagram, nesta quarta-feira. "Amor infinito! Minhas inspirações", escreveu o DJ na legenda da imagem, em que aparece na companhia do filho, Ravi, da esposa Romana Novais, da filha Raika e do cão de estimação da raça samoieda, Apolo.

fotogaleria

Publicidade

As fotos são do mêsversário de Raika, a caçula do casal, que completou três meses de vida.

Os internautas elogiaram a beleza da família através dos comentários. "Que fotos perfeitas. Até Apolo posou", "Família linda", "Fotos dignas de porta-retratos" e "Dá pra sentir o amor daqui" foram alguns deles.