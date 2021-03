Príncipe William AFP

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:07

Rio - A família real britânica tem sido assunto após a entrevista de Harry e Meghan Markle no último fim de semana, em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey. No papo, os dois revelaram posicionamentos considerados racistas por parte da família real. Nesta quinta-feira, no entanto, o hedeiro ao trono Príncipe William negou as acusações.

O neto mais velho da rainha Elizabeth respondeu ao questionamento de um repórter, durante uma visita em uma escola do leste de Londres para promover uma iniciativa de saúde mental para crianças. "Nós não somos uma família racista", disse o príncipe, que ainda afirmou que irá entrar em contato com o irmão. "Ainda não falei com ele, mas falarei".