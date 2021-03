Rick Bonadio e Anitta Reprodução/Montagem

Publicado 15/03/2021 13:18 | Atualizado 15/03/2021 13:26

Rio - Era para ser um dia de celebrações, mas o produtor musical Rick Bonadio não gostou nada da comemoração do público após o remix de funk de Pedro Sampaio ser tocado no Grammy . Em suas redes sociais, Bonadio criticou e debochou do ritmo. "Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, ,Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de Funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse "fica de quatro!", disse.

Mas, além de incomodar os fãs de funk, a fala do produtor chegou até Anitta, que não deixou barato. "tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facin... e rápido.. e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando vc chegar lá a gente comemora com vc", respondeu a cantora.