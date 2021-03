Marília Gabriela Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:28 | Atualizado 15/03/2021 18:29

Rio - Após contar que foi diagnosticada com um câncer de pele e retirar o tumor, Marília Gabriela deu notícias sobre seu atual estado de saúde através de uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira.

fotogaleria



"Bom dia, amores meus, que seja realmente bom. Passando por aqui para agradecer a vocês pela delicadeza, pelo carinho, conselhos, tudo que me passaram com suas mensagens na minha última postagem. Muito, muito obrigada! Demorei pra aparecer porque fiquei cuidando de mim, fazendo planos, seguindo o tratamento que me foi recomendado e até já voltei ao médico. Está tudo em ordem", avisou. "Bom dia, amores meus, que seja realmente bom. Passando por aqui para agradecer a vocês pela delicadeza, pelo carinho, conselhos, tudo que me passaram com suas mensagens na minha última postagem. Muito, muito obrigada! Demorei pra aparecer porque fiquei cuidando de mim, fazendo planos, seguindo o tratamento que me foi recomendado e até já voltei ao médico. Está tudo em ordem", avisou.

Publicidade

Em sua mensagem, a apresentadora ainda contou os próximos passos de seu tratamento: "Tenho mais um retorno essa semana e depois deverei seguir os protocolos: voltar de tempos em tempos para revisão. Foi fundamental ter tratado do câncer de pele logo no início. E não esqueçam do protetor solar. Fora isso, gente, me entreguei a filmes e séries e tracei planos, muitos planos uhu. O que vi na tv, passarei loguinho pra vocês. Os planos... conto quando for a hora certa. Doida pra tomar vacina, mando beijos e abraços sinceros e agradeço novamente a imensa consideração. Sua, sempre, G.. “Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.” Sócrates", escreveu ela.