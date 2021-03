Anitta Reprodução

Publicado 16/03/2021 14:00 | Atualizado 16/03/2021 14:09

Rio - De férias com a família e amigos na República Dominicana, Anitta segue curtindo as belezas do Caribe. Nesta tarde, a cantora postou mais registros da viagem no Instagram e encantou os seguidores com o look totalmente branco.

Anitta, que já revelou estar apaixonada pelo país, não fez legenda para as fotos e se reservou a postar somente um emoji de praia. Em seguida, os fãs comentaram bastante. "Maravilhosa", postou um. "Diva", comentou outro. "Perfeita", postou um terceiro.