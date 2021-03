Simone reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:44 | Atualizado 16/03/2021 18:53

Rio - Após dar à luz Zaya, nos Estados Unidos, Simone está de volta ao Brasil. A cantora contou a novidade através do Instagram Stories, nesta terça-feira. Ao mostrar o interior de sua casa, em Alphaville (SP), a coleguinha comemorou: "Coisa boa chegar na minha casa. Menina nem lembrava como você era grande. Cheguei em casa Brasil", brincou.

fotogaleria

Publicidade

Ela ainda mostrou uma sequência de vídeos com a filha em seu colo. "Chega a ficar confortável em cima do bucho da sua mãe, hein, mulher", disse ela, aos risos, ao mostrar a pequena em seu colo.

A cantora estava nos Estados Unidos desde a reta final da gravidez. Ela deu à luz Zaya no dia 22 de fevereiro. A menina é fruto do relacionamento de Simone com o empresário Kaká Diniz. Os dois ainda são pais de Henry, de seis anos.