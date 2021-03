Bruna Marquezine e Enzo Celulari Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 11:21 | Atualizado 19/03/2021 11:29

Rio - Bruna Marquezine finalmente postou sua primeira foto com Enzo Celulari. Apesar do casal ainda não ter assumido publicamente o namoro, os dois têm sido flagrados juntos desde o começo do ano e trocado declarações pelas redes sociais. Em meio a outras fotos postadas em seu perfil no Instagram, a atriz divulgou uma foto dos dois, ou melhor, da sombra dos dois enquanto caminhavam de mãos dadas.

Além dessa, Bruna também postou uma foto do amado fazendo carinho em sua cachorrinha Amora. É possível reconhecer as mãos de Enzo, porque o rapaz faz questão de mostrar em seus stories do Instagram, a pintura que faz nas unhas.