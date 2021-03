Regina Casé Estevam Avellar / TV Globo

Por IG - Gente

Publicado 20/03/2021 16:44 | Atualizado 20/03/2021 18:50

Rio - Em entrevista à revista “JP”, a atriz e apresentadora Regina Casé que, até retomar a gravação das cenas finais da novela “Amor de Mãe” (TV Globo), estava muito isolada em casa, na companhia da família, comentou sobre a relação com o marido, Estevão Ciavatta, com quem está junto há 21 anos, e sobre o sexo do casal.



fotogaleria

Interprete da adorável Lurdes, a atriz gravou as cenas finais e voltou ao seu refúgio, um sítio em Mangaratiba, onde tem passado a pandemia. De acordo com Regina, ela e o marido experimentassem um convívio intenso e inédito na relação. "Igual quando a gente fica em casa e repara que tem uma infiltração, que a porta não está fechando, o Estevão está ali, reparando que meu taco levantou, eu fico vendo que saiu o rejunte do piso, que a cortina do boxe está mofada. Era diferente. Os dois trabalham muito, a gente ficava com saudade. É uma lente de aumento no casamento", disse Regina.

Publicidade

Aos 67 anos, a apresentadora também comentou sobre a relação sexual em um casamento longo como o que está. "Acho que, depois dos 60 anos, no sexo, a gente ganha muito mais intimidade com o parceiro. O que você perde na novidade, ganha na intimidade. Claro que uma pessoa nova, a própria curiosidade te dá muito mais tesão, mas a intimidade também dá", afirma. Regina se diz "muito feliz": "Como as outras coisas da vida, eu era muito mais ansiosa, sentia mais angústia. Hoje, consigo fazer menos coisas fisicamente, mas sou muito mais feliz".