Publicado 25/03/2021 12:06 | Atualizado 25/03/2021 12:30

São Paulo - Simone Mendes, do duo com Simaria, está acompanhando o "BBB 21". Na noite desta quarta-feira, a partir de seu perfil no Instagram, a cantora declarou que queria que Juliette Freire fosse indicada ao paredão.

"Eu queria que Juliette fosse indicada ao paredão, mas que ela tivesse direito de puxar alguém junto. Já pensou ela se ela puxa a Sarah? Eu ia amar", disse Simone.

"O complicado é que o Gilberto se arrependeu de ter falado [mal] dela [Juliette] e, por influência de Sarah, está mudando todo o contexto da história", acrescentou a cantora.

A popularidade de Juliette

Popular entre o público, no dia 22 de março, Juliette se tornou a segunda participante mais seguida no Instagram do "BBB 21". A advogada alcançou a margem de 15 milhões de fãs na rede social. Na frente dela está apenas Viih Tube, que tem 16 milhões.

No Instagram, por meio de postagem, a equipe da paraibana celebrou a marca. "A plaquinha que faltava: 15 milhões de seguidores no Instagram", dizia o comunicado.