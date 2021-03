Luiza Ambiel e Cartolouco Reprodução

Rio - Luiza Ambiel revelou que o affair com Cartolouco ainda está vivo. Os dois participantes de "A Fazenda 12" engataram em um romance quando ainda estavam no programa e, segundo conta a modelo, ainda seguem se falando.

A ex-musa da Banheira do Gugu gravou uma live com a influenciadora Ana Meireles e disse ela e Cartolouco já se beijaram várias vezes. Luiza Ambiel revela que eles ainda não chegaram na hora H, mas não descarta a possibilidade de fazer isso quando as medidas de isolamento social acabarem.

"A gente se encontrava durante as gravações de alguns programas. Nos beijamos várias vezes e saímos juntos. Ainda não rolou o “trisco”. A gente não fez amor ainda. Mas quem sabe depois da quarentena", diz.

Ela também contou que um futuro relacionamento entre os dois teria algumas barreiras. "Eu hoje sou uma mulher livre e temos uma grande diferença de idade. Apesar de que a mãe dele, que tem a minha idade, nos apoia muito", fala.