Danni Suzuki Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:48

Rio - Para quem está acostumado com Danni Suzuki como a professora Roberta, de 'Malhação - Sonhos', que reprisa atualmente na Globo, vai se chocar ao ver o novo visual da atriz. Em uma sequência de fotos postadas nas redes sociais, Danni mostrou que aderiu aos fios curtos e descoloridos.

Ah, e na legenda, a atriz contou que foi ela mesma quem cortou os próprios cabelos. "Pronto... desapeguei. Me despedindo da personagem. Sem medo entrei no banheiro e larguei o dedo na tesoura cortei mais ainda. Agora é curtir.. tudo passa... ate nossas fases doidas de cabelo. Tenho certeza que daqui alguns anos vou olhar essas fotos e vou morrer de rir, feliz de poder experimentar outras coisas. E como é bom mudar sem medo no que vai dar, a vida é isso! E pra vc que me quer morena...calma ae mais um pouquinho", escreveu.