Thaeme e o marido, Fábio Elias, com a filha, Liz Carlos Azevedo/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 14:43 | Atualizado 01/04/2021 14:44

Rio - Thaeme, da dupla com Thiago, vai ser mamãe novamente. Ela anunciou a novidade através do Instagram, nesta quinta-feira.

“Como já dizia a nossa canção: ‘É que a família cresceu’. Felizmente, não é mentira de 1º de abril, viu?! Mais uma graça alcançada na vida da mamãe e do papai Fábio Elias! Nosso novo arco-íris está a caminho para completar a nossa família! Um grão de gente que, mesmo tão pequenino, já ocupou um grande espaço em nossos corações! Só temos que agradecer a todos pela torcida no último ano! Liz está muito feliz e empolgada com o maninho ou maninha crescendo no forninho da mamãe! Que Deus abençoe, proteja e guarde todas as gestantes e seus bebês, aliás, que Ele proteja o mundo todo! Mesmo nesse momento tão delicado que estamos vivendo, quis trazer essa boa notícia para todos vocês que torcem por nós!", escreveu ela.

O bebê é fruto da relação da cantora com Fábio Elias. Eles já são pais de Liz, que em breve completará dois anos.