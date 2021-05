Thaeme e o marido, Fábio Elias Carlos Azevedo/ Divulgação

Publicado 08/05/2021 05:00

O badalado casamento de Thaeme Mariôto com o empresário Fábio Elias , em Riviera Maya, Cancun, não tem sido apenas de boas lembranças. A artista vive um grande drama, já que agora precisa provar na justiça que não deve a festa de casamento e lua de mel desfrutada com o marido, em 2015.



Segundo a Trend Fairs & Congresses, Thaeme e Fábio, na época noivos, contrataram um pacote de viagem para festa de casamento e lua de mel, com data marcada para 21 de janeiro de 2015, contendo passagens aéreas, traslados, e até hospedagens em hotéis, que se estendia para uma lista de convidados. O custo total teria ficado em R$ 353 mil. Ainda, de acordo com a operadora de viagens, o casal teria deixado alguns cheques, todos pré-datados, no total de R$ 80 mil, que foram descontados.



Na defesa, a cantora e o empresário sustentam que alegar e não provar, seria o mesmo que não alegar, e que a operadora é quem deve R$ 19,6 mil ao casal. Sustentam também que a TLT Produção e Participações foi quem prestou os serviços, e não a Trend Fairs.



Mariôto e o empresário foram condenados em R$ 353.902,29, no ano de 2017. O juiz Rogério Murillo Pereira Cimino, da 28ª Vara Civil de São Paulo, considerou que os dois jamais honraram com os pagamentos dos serviços que usufruíram. Alegando ter havido cerceamento de defesa, o advogado do casal recorreu, tendo o desembargador Carlos Henrique Abrão, em março de 2018, anulado a sentença condenatória.



Houve recentemente a manifestação de um perito, a pedido da operadora de viagens, e a partir das conclusões do laudo pericial já entregue, o juiz poderá analisar se a cantora deverá arcar com os valores exigidos pela Trend Fairs & Congresses.

Em nota, a assessoria da cantora Thaeme Mariôto e do empresário Fábio Elias afirma que existe, de fato, um litígio judicial envolvendo uma suposta dívida, proposta pela empresa Trend Fairs & Congresses. "Os mesmos estão sendo assessorados pelo Escritório Província, que já apresentou todos os fatos e fundamentos de defesa, para comprovar que o valor cobrado não é devido, cabendo a resolução da questão perante o Poder Judiciário".



Ainda por telefone, a assessoria esclareceu, nesta sexta-feira (7), que o casal foi vítima de um golpe, e que essa ação movida pela Trend Fairs & Congresses, é uma tentativa de extorsão, justamente por serem pessoas públicas e famosas. A dívida existente seria de uma empresária de nome ‘Fernanda’, que supostamente praticou um golpe, desaparecendo com inúmeros valores de várias pessoas.