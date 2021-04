Thaeme anuncia segunda gravidez Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:43 | Atualizado 01/04/2021 12:46

A cantora Thaeme, que faz dupla com Thiago, anunciou nesta quinta-feira (1) que está grávida pela segunda vez. Em seu Instagram, ela compartilhou registros ao lado do marido, Fábio Elias, e da filha, Liz, para contar a boa nova e garantir que não se trata da famosa pegadinha de primeiro de abril.

"Como já dizia a nossa canção: 'É que a família cresceu'... Felizmente, não é mentira de 1º de Abril, viu?! Mais uma graça alcançada na vida da mamãe e do papai! Nosso novo arco-íris está a caminho pra completar a nossa família. Mesmo tão pequenino já ocupou um grande espaço em nossos corações. Só temos que agradecer a todos pela torcida no último ano. Liz está muito feliz e empolgada com o maninho ou maninha crescendo no forninho da mamãe. Outro #PedacinhoMeu #PedacinhoNosso", escreveu a cantora.

